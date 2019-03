LO truer med å ta 23.000 ut i streik fra mandag

Saken oppdateres.

Onsdag varsler LO om at de tar 23.000 arbeidere ut i streik fra mandag, med mindre meglingen i helgen fører frem.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, og vi ser derfor ingen grunn til å fortsette den frivillige meglingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

– Våre medlemmer skal ha en rettferdig andel av de verdiene de har vært med å skape. Vi har tatt ansvar i dårlige tider og vist måtehold i flere lønnsoppgjør på rad. Nå er det rom for kjøpekraftforbedring for alle og et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, som i de siste årene har hatt den svakeste lønnsutviklingen av alle.

Blant selskapene som vil rammes av streiken finner man blant andre Statkraft, Bring, Skanska, Securitas, Scandic Hotels, Ringnes, PostNord, Telenor, Coca-Cola, Veidekke og Aker Solutions ifølge en liste fra LO.

Forhandlingene strandet 14. mars, og det ble da båret bud om megling.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til E24 at de har som mål å komme til en enighet gjennom megling.

– Vårt mål er å komme til enighet med LO i meklingen. Ingen tjener på en streik. NHO forhandler på vegne av tusenvis av norske bedrifter. For oss er det viktig med et oppgjør som bidrar til å styrke våre bedrifter i konkurransen de møter hos utenlandske bedrifter, sier Ole Erik Almlid.

I en løpeseddel fra LO har de listet opp kravene de stiller til NHO. Det er økt kjøpekraft for alle, ekstra lønnsløft for de lavest lønnede, utjevne forskjeller og at arbeidstagerne skal ha sin rettferdige andel av verdiene de har vært med å skape.