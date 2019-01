Med baobab-juice og quinoa-salater skulle flyselskapet Joon lokke til seg unge, hippe passasjerer til flykonsernet Air France. Joon åpnet blant annet flyginger fra Paris til Bergen og Oslo.

Men etter et drøyt år i luften er det trolig slutt for Joon.

I en pressemelding torsdag sier Air France at det vil «sette i gang et prosjekt for å undersøke fremtiden til Joon-merkevaren og integreringen av Joon-ansatte og fly til Air France».

– Nærmer seg slutten



Flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs, tolker det dit hen at det betyr slutten på Joon som flyselskap.

– Da ser det ut som Air France sitt eksperiment med «new brand » flyselskapet Joon sine dager nærmer seg slutten, sier Elnæs til E24.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

– Joon-prosjektet viser at det er utfordrende for nettverksflyselskap å endre sin kjerne businessmodell med et annet merkevare eller produkt. Joon skulle være en spydspiss for Air France inn i millenniumsgenerasjonen og hadde en helt annen service og profil en morselskapet, sier han videre.

Flyeksperten tror ikke lanseringen av Joon fungerte helt som Air France ønsket seg, og mener den franske flygiganten gjør et riktig valg.

– Air France-ledelsen tar et klokt valg, mener jeg, ved å avvikle Joon, for å fokusere 100 prosent på Air France merkevare og service, sier han til E24.

Han påpeker at SAS har gjort noe lignende med opprettelsen av SAS Irland, men at det skandinaviske flyselskapet har gjort tingene mer riktig.

– Forskjellen mellom SAS Irland og Joon, er at SAS har beholdt sin identitet, produkt og brand, sier han.

– Vi får se om SAS får mer ut av SAS Irland enn Air France fikk av Joon, legger han til.

Forsto ikke



I pressemeldingen skriver Air France at det har vært vanskelig for kundene, ansatte, markedet og investorer å forstå hva Joon egentlig skulle være.

Joons nettsider stenges nå for bestillinger, men vil fly de resterende rutene der kunder har bestilt reiser.

«Mengden av merkevarer har dessverre svekket Air Frances merkevare», skriver flyselskapet.

Hipt



Joon skulle være et lavprisselskap som skulle fri til de unge. Ifølge en tidligere pressemelding startet flyselskapets billetter på 39 euro per vei, omkring 390 kroner. I prisen er ikke bagasje inkludert.

Flyselskapet skulle være konkurrent til Ryanair, Norwegian og WizzAir.

Passasjerene som reiste med Joon kunne streame filmer og TV-serier direkte på sine egne apparater. De kunne også lade smarttelefoner og nettbrett i flysetene.

Joon hadde også en egen form for business class hvor passasjerene vil få servert gratis mat, snacks og drikke.

Joon, som var Air Frances fjerde merkevare, hadde base på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris.