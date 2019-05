Boeing ferdig med 737 Max-oppdatering - aksjen stiger

– Med sikkerhet som vår høyeste prioritet, har vi fullført alle testetflyvningene for oppdateringen, og forbereder oss for på den siste sertifiseringsflyvningen, sier styreleder og administrerende direktør Dennis Muilenburg i meldingen.

De skriver at det som nå vil skje, er at de vil gi den informasjonen til luftfartsmyndighetene (FAA) som de har etterspurt. Dette er blant annet informasjon om hvordan piloten jobber med flyet.

Boeing-aksjen bykset umiddelbart på nyheten, og var opp så mye som tre prosent på Wall Street. Siden har den falt noe tilbake, til 2,46 prosent.

– Sikreste flyene

Når informasjonen FAA har etterspurt er levert, så skal de sammen avtale når sertifiseringsflygingen skal skje.

– Vi skal gi FAA og globale myndigheter den informasjonen de trenger, og vi skal gjøre det riktig. Vi gjør fremskritt, og er sikker på at 737 Max, med oppdatert Mcas-programvare, vil være ett av de tryggeste flyene noensinne, sier Muilenburg.

Boeing skriver at de også har utviklet opplærings-materiell, som nå skal bli gjennomgått av FAA, globale myndigheter og flyselskapene.

På bakken siden mars

Tidligere denne uken meldte Wall Street Journal at Max-flyene trolig ikke vil komme på vingene igjen før tidligst i midten av august.

Boeings 737 Max 8-fly har stått på bakken siden mars. Det skjedde etter at et fly av denne typen tilhørende Lion Air styrtet i oktober, og ett fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet i mars.

Norwegian er blant selskapene som er rammet av at Max-flyene nå står på bakken, og selskapet har sagt at de ville sende ekstraregningen for dette til Boeing.

Turoperatøren TUI har også meldt om at tapet deres knyttet til at flyene står på pakken kan ende på nesten tre milliarder kroner.