BRA blir første flyselskap som lander på fjellflyplassen

Det relativt unge svenske flyselskapet BRA (Braathens Regional Airlines) har annonsert at de vil åpne for trafikk når Scandinavian Mountains Airport – Sälen Trysil åpner 22. desember i år.

Flyselskapet åpner ruter fra Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö, Ängelholm og Växjö. Det går frem i en pressemelding.

– Med BRA som første flyselskap starter en ny æra for vår region. Korte fly- og transfertider i kombinasjon med et førsteklasses alpinprodukt for familier gir oss en unik posisjon på markedet, sier Brett Weihart, sjef for Scandinavian Mountains Airport.

Flyplassen bygges i Sverige, 7 kilometer fra grensen. Derfra er det planlagt bussavganger til blant annet Trysil, som ligger 43 kilometer unna.

BRA er eid av den norske investoren Per G. Braathen.

STORE PLANER: Flyinvestor Per G. Braathen.

40 minutter til Trysil



Scandinavian Mountains Airport eies av lokale selskaper som SkiStar. Flyplassen vil bli verdens første uten et faktisk kontrolltårn.

Fra flyplassen tar det 10 minutter til nærmeste skianlegg i Sälen, mens reisetiden til Trysil er 40 minutter. Regionen er Skandinavias største vinterdestinasjon med mer enn 100.000 senger i hotell, hytter og leiligheter.

Daglig leder Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil er strålende fornøyd.

– Dette har vi ventet lenge på. Nå kan gjestene våre besøke oss oftere på en raskere og mer effektiv måte, sier hun en pressemelding.

Flyplassen er den første som bygges i Sverige på 20 år.