Britisk flyselskap konkurs – har ruter til Norge

Det britiske flyselskapet British Midland Regional Limited, også kjent som Flybmi, er konkurs, varsler selskapet på sine nettsider. Alle flyvnigner er kansellert fra og med lørdag.

Selskapet har drevet 17 regionale fly i 25 europeiske byer, blant dem Oslo og Stavanger.

Selskapet skriver at kunder som har bestilt flybilletter frem i tid direkte med Flybmi kan kontakte betalingskortleverandøren, de som bestilt via et reisebyrå eller andre samarbeidspartnere kan kontakte disse og de med reiseforsikring kan også forhøre seg med sin leverandør av dette.

– Det er med et tungt hjerte at vi har kommet med denne uunngåelige meldingen i dag, sier en talsperson fra selskapet.

Uroen knyttet til brexit trekkes frem som en viktig årsak til konkursen. Flyselskapet har også hatt flere problemer, inkludert den nylige økningen i drivstoff- og karbonkostnader.

– Kan komme flere konkurser



Dette er den andre europeiske flykonkursen hittil i år. Tidligere denne måneden gikk det tyske lavprisselskapet Germania konkurs etter en tid med økonomiske problemer.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier at høy oljepris, brexit og lave billettpriser satt britiske Flybmi på bakken i dag.

– Vi har nok ikke sett slutten av flyselskap konkurser i Europa, den tøffe vintersesongen kan komme til å sette flere små og mellomstore flyselskap på bakken. Da er de store selskapene raskt på pletten for å tilby jobber for piloter, kabincrew og teknikere, sier Elnæs til E24.