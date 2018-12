– Det var litt tilfeldig at vi kom i kontakt. Vi satser på vår virksomhet i USA og vi så dette som en god mulighet, og han har jo bred erfaring fra samferdselsfeltet, sier Espen Høiby, administrerende direktør i OSM Aviation til E24, om hvordan Solvik-Olsen ble rekruttert.

Den tidligere samferdselsministeren skal nemlig lede etableringen av flyskolen OSM Aviation Academy i USA.

OSM Aviation, med den tidligere SAS-piloten Espen Høiby i spissen, har siden etableringen av selskapet i slutten av 2011 bygget opp en omfattende bemanningsvirksomhet i luftfarten. De har ansatt piloter og kabinpersonale som igjen leies ut til en rekke flyselskaper.

Nå satser de altså for fullt på å trene opp piloter selv.

Satsingen vil skje fra OSM Aviations USA-kontor i Ft. Lauderdale, Florida, der det allerede i dag jobber rundt 800 ansatte i bemanningsvirksomheten. Totalt har selskapet om lag 6.000 ansatte globalt.

Les også: (+) Er du klar for å fly uten pilot?

Ketil Solvik-Olsen, som har flyttet til Alabama med familien i høst (se faktaboks) sier at det hele nesten føles litt for godt ut til å være sant:

– Jeg hadde jo virkelig ingen planer for hva jeg skulle gjøre da vi flyttet hit og min kone skulle jobbe her. Når Espen (Høiby, journ.anm.) tok kontakt og fortalte hva de ønsket å gjøre her med flyskolen var det veldig spennende og en god match for meg, sier Solvik-Olsen på telefon fra Birmingham.

– Og så går det jo direktefly fra Birmingham til Miami (ikke langt fra OSM Aviation-kontorene, journ.anm.), skyter han inn.

– Og du fortsetter som «satellitt-nestleder» i partiet fortsatt?

– Jeg er vant til å jobbe mye, så det skal gå bra. Tidsforskjellen gjør jo at jeg har litt å spille på, sier Solvik-Olsen om sin nye hektiske hverdag.

Solvik-Olsen ble med familien til USA Solvik-Olsen har vært andre nestleder i Frp siden mai 2013. Han har sittet på Stortinget for Frp i to perioder fra 2005 til 2013 før han ble samferdselsminister i oktober samme år. Han gikk av den 31. august fordi han skulle flytte til USA. Familien flyttet fordi Solvik-Olsens kone, som er lege, i en periode skal jobbe på et sykehus i Alabama. Han har selv bodd flere år i USA, blant annet i forbindelse med studier. Solvik-Olsen ble erstattet av partifelle Jon Georg Dale i posten som samferdselsminister.

Slapp karantene



OSM Aviation har allerede etablert en flyskole i tilknytning til Arendal luthavn, der det første kullet startet i høst. I tillegg har de kjøpt en flyskole i Sverige og vil nå altså etablere seg i både USA og etter hvert også andre europeiske land.

Det er Bjørn Granviken som er ansatt til å lede flyskolesatsingen for OSM Aviation, og han starter i jobben i løpet av første halvår 2019. Han har bred erfaring fra blant annet SAS.

– Luftfart gjør verden mer samlet, og dette er en spennende mulighet til å ta del i den

videre utviklingen av en viktig næring i sterk vekst. Vi sikter på å ha nye operative

flyskoler klare innen to år, og håper på enda flere etter det. USA er tross alt

mulighetenes land, sier Solvik-Olsen.

Den tidligere samferdselsministeren har for øvrig ikke fått noen karantene eller saksforbud av Karantenenemnda etter at han sluttet som samferdselsminister. Nemnda har gjennom gått og klarert han for:

Et verv i StartupLabs MobilityLab sitt rådgivningsstyre

et styreverv i Steinnes og Krøvel AS

og prosjektlederjobben for OSM Aviation i USA

Nemnda skriver i sin vurdering at de har lagt vekt på at Solvik Olsen «ikke skal ha kontakt med norske myndigheter» og at det er gått over tre måneder siden han fratrådte som samferdselsminister.





– Jeg har vært tydelige med OSM Aviation om at jeg ikke kan hjelpe dem med virksomheten i Norge og eventuelle saker opp mot norske myndigheter, og det er de innforstått med. Jeg har jo blitt ansatt i jobben på grunn av at jeg min tilstedeværelse her i USA og på grunn av min kunnskap til bransjen, sier Solvik-Olsen.

Han legger til at han allerede har begynt så smått med den nye jobben etter at Karantenenemnda klarerte han i slutten av november, og at aktiviteten vil trappes opp på nyåret.

Espen Høiby, administrerende direktør i OSM Aviation

Trenger hundretusener av piloter de neste årene



Årsaken til at OSM Aviation satser på å utdanne sine egne piloter er den økende mangelen på piloter globalt.

– Det er behov for rundt 620.000 piloter i verden de neste 15 til 20 årene, sier Høiby og fortsetter:

– Konkurransen om talentene er stor, og ulike bransjer og aktører kjemper om de beste. Hvis man skal vinne denne kampen holder det ikke å bare tilby en attraktiv utdanning. Da må man også tilby et fullstendig karriereløp.

– Er konkurransen om pilotene så stor at det er nødvendig å tilby et helt pakkeløp for å sikre seg dem?

– Ja, vi mener vi må ta vårt ansvar for å trene opp piloter. I dag trenes det opp rundt 20.000 piloter årlig, hvorav 12.000 begynner i luftfarten. Derfor mener vi man må se dette i en helhet for å kunne skaffe nok «flyselskap-klare» piloter, sier Høiby.

Han forteller at flere flyselskap kjøper seg plasser på forskjellige flyskoler rundt i verden, slik at de sikrer seg nye rekrutter.

Ifølge Høiby er OSM Aviation strenge i søknadsprosessen, og at de fort avviser opp mot 50 prosent av dem som søker, for å kunne være sikre på at de som gjennomfører utdanningsløpet er godt skikket.

– De som kommer inn på flyskolen garanterer vi jobb og vi jobber også med å kunne tilby studiefinansiering slik at vi kan brede ut søkerbasen bedre, sier Høiby.

– Norwegian er vår største kunde



Det er fortsatt virksomheten i Europa som er størst i OSM i dag, men selskapet vokser internasjonalt.

Selv om de har mange kunder nå, har OSMs vekst internasjonalt vært tett knyttet opp mot Norwegians stadig ekspandere virksomhet.

– Norwegian er vår største kunde, men vi har mange andre kunder som Finnair og Emirates. Etter Skandinavia er det Spania, USA og Storbritannia som er de største markedene våre i Europa, men vi er til stede i totalt 18 land, inkludert Singapore og Hongkong, sier Høiby.

OSM-sjefen sier at de regner med å omsette for om lag 430 millioner dollar i 2018, tilsvarende 3,7 milliarder kroner med dagens kurs.

– Hvor er det dere i OSM tror dere kan vokse mest fremover?

– Luftfarten vokser jo mest i Asia og de har store problemer med å få tak i nok piloter i både Kina og Midtøsten. Det tror vi at kan løses blant annet ved å snu rutene, slik at pilotene kan ha base i Europa og fly til Midtøsten og Asia. Det har vi blant annet hjulpet Finnair med og det har vært effektivt for dem, sier Høiby.