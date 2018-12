Flere nordmenn nektes innreise i USA etter innstramming

– Det er flere som har fått seg en overraskelse på grunn av de nye reglene for å få utstedt et elektronisk innreisedokument. Noen av disse har vi dessverre ikke kunnet hjelpe, og de har da måttet avlyse eller utsette sin flyreise, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til flysmart24.no.

Det er den amerikanske toll- og grensekontrollen – CBP – som for en drøy uke siden innførte nye regler for å få utstedt et såkalt ESTA-dokument før innreise.

Selv om det har vært anbefalt at ESTA ordnes minst 72 timer før avreise, har man med elektroniske løsninger kunne ordne innvilgningen raskt på nettet. Nå advarer imidlertid amerikanske myndigheter om at dette likevel ikke kan skje så raskt, og har innført en frist for å ordne dokumentet innen 72 timer før avreise.