Flypassasjerer må forberede seg på forsinkelser i sommer

Det mener flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs. Han forteller at over 70 prosent av forsinkelsene skyldes mangel på flygeledere og utdaterte systemer som ikke er effektive nok.

– Flygelederområdene i Sør-Frankrike og Tyskland er mest utsatt, sier han.

Det skyldes underbemanninger, mye trafikk og kapasitetsproblemer. Skal du fly til Spania og deler av Portugal, kan du derfor måtte påregne forsinkelser.

Til Øst-Europa er det færre forsinkelser, fordi trafikken i dette luftrommet er mindre.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs råder folk til å beregne ekstra tid på flyplassen, og spesielt de to siste ukene i juli.

Mange forsinkelsesminutter

Ferske tall lørdag ettermiddag viser at det så langt denne dagen har vært 140.630 forsinkelsesminutter.

Forsinkelser er frustrerende for ferieklare nordmenn, men belaster også miljøet og flyselskapenes bunnlinje.

Når flyet må være lenger i luften, slipper det ut mer CO₂, og høyere utslipp gir flyselskapene høyere avgifter. I 2017 var det totalt 19 millioner forsinkelsesminutter i europeisk luftrom, og det forventes å stige til 25 millioner i år.

Hvert uplanlagte forsinkelsesminutt koster 80 euro, men på grunn av høy konkurranse om passasjerene, fører det ikke automatisk til høyere billettpriser.

– Det er en ekstrem konkurranse, og mange velger flyselskapet som har de billigste billettene. Utgiftene må derfor dekkes inn gjennom kostnadskutt og effektivisering, forklarer flyanalytikeren og opplyser at det i løpet av året vil reise rekordmange én milliard flypassasjerer innen europeisk luftrom.

I fjor sommer opplevde SAS mange forsinkelser på grunn av anstrengt flyprogram. Han forteller at flyselskapet i år har et bedre program, samt har selskapet to av sine egne fly i beredskap i tilfelle behov.

– SAS hadde store problemer i fjor, men det kommer de ikke til å ha i år, mener han.

Han legger til at også Norwegian har et bra flyprogram og har leid inn reservefly.

Varslet streik på Heathrow

Men dersom du skal til flyplassen Heathrow i London, bør du være forberedt på forsinkelser.

Mer enn 4.000 ansatte, inkludert ansatte som jobber med kundeservice, teknisk arbeid og sikkerhet, har besluttet seg for å streike over lønnen.

De flyplassansatte i London vil streike i helgene 26.–27. juli, 5.–6. august og 23.–24. august, skriver BBC.

Analytikeren mener det kan bli et voldsomt kaos på flyplassen dersom streiken gjennomføres som planlagt og råder passasjerene til å ta kontakt med reisebyrået for å få råd. Generelt er det også mye flytrafikk de to siste ukene i juli, og da kan det være en god idé å legge inn litt ekstra tid på flyplassen.

– I tillegg bør man følge med i mediene og på informasjon fra flyselskapet, sier han.

De færreste klager på forsinkelser

Halvparten av alle norske flypassasjerer har i løpet av de siste to årene opplevd forsinkelser eller innstillinger av fly.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener flyselskapene har et særlig ansvar for informasjon til passasjerene.

– Nesten hver tredje passasjer mener de har fått dårlig, eller svært dårlig, informasjon fra flyselskapet ved forsinkelse eller innstilling. Her har alle som jobber med strandede flypassasjerer en jobb å gjøre, sier hun.

Blir flyet ditt forsinket eller innstilt, har du rett på konkret informasjon om rettighetene dine hos flyselskapet og på flyplassen.

Rapporten viser imidlertid at kun én av fem som opplevde større forsinkelse eller innstilling av ruten, klaget til flyselskapet.

Direktøren mener usikkerhet rundt hva man som passasjer har krav på, kan være årsaken til det lave tallet.

– Selv om folk i dag lett kan skaffe seg informasjon på egen hånd, som på våre nettsider, viser undersøkelsen at folk er usikre på hva de faktisk har rett på, sier Blyverket.

Kun én av fem mener at de kjenner til rettighetene sine godt, viser undersøkelsen.

Samtidig viser svarene i rapporten at folk overvurderer kunnskapene sine.

– Folk vet at de har rett på mat etter en viss tid, kan kjøpe toalettsaker når bagasjen er borte, eller at de kan få erstatning ved forsinkelse eller innstilling. Problemet er at de ikke vet når eller hvordan rettighetene slår inn. Det kan det fort bli konflikter eller misforståelser av, forteller hun.