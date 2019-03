Spanske Iberia satser tyngre i Norge

Det spanske flyselskapet Iberia øker antall flyginger mellom Oslo og Madrid, og etablerer direkterute fra Bergen i sommermånedene.

Det kommer frem i en pressemelding.

Fra 15. juni skal Iberia fly mellom Oslo og Madrid fire ganger i uken. Iberia skal også fly mellom Bergen og Madrid to ganger i uken fra 1. juni og 30. september.

Både til Oslo og Bergen vil selskapet benytte seg av en Airbus A320 med plass til mellom 141 og 200 passasjerer i business- og økonomiklasse.

– Vi er veldig glade for at Iberia utvider rutetilbudet sitt mellom Madrid og Norge. Med hyppigere avganger og en helårsrute knyttes Oslo og Madrid tettere sammen. Den nye ruteplanen forbedrer også forbindelsen til Iberias nettverk i Spania og videre til Latin-Amerika, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Kundene kan kombinere flyruter fra Iberia og British Airways på samme billett for reiser til og fra Norge.