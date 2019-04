– Det er en nedgang i taxfreesalget ikke bare av alkohol og tobakk, men også parfyme og sukkervarer grunnet SAS-streiken, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway (TRN) til E24.

Selskapet Travel Retail Norway (TRN) driver taxfreesalget på Gardermoen samt på Trondheim Værnes, Bergen Flesland, Stavanger Sola og Kristiansand Kjevik.

– Det er en nedgang sammenlignet med fjoråret. Det er færre passasjerer på flyplassene som shopper, men det er på ingen måte tomt i terminalene, sier Dagestad.

Selskapet har en omsetning på cirka 5,7 milliarder kroner i året og eies av norske Norse-Trade og tyske Gebr. Heinemann.

– Vi har ikke permittert noen ansatte, og ønsker ikke å permittere noen ansatte. Men vi oppfordrer ansatte til å ta ut avspasering og ferie om det passer, sier Dagestad.

Disse rammes av SAS-streiken på flyplassene

Streiken blant pilotene i SAS fører til inntektstap for mange aktører som har virksomhet på flyplasser rundt om i Norge.

SAS har varslet 546 innstilte avganger tirsdag og 504 avganger onsdag, noe som rammer 95.949 passasjerer, ifølge NTB.

– Streiken har betydelig effekt for Avinor og andre aktører i luftfarten, men det er for tidlig å gi noen estimater på hvor stor effekten er da tallene for april ikke er klare, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Vangstein i Avinor til E24.

Hver passasjerer som rammes av SAS-kanselleringer og ikke drar til en flyplass, medfører tap i inntekter for ulike aktører med virksomhet på flyplassene.

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Taper kommersielle inntekter

– Avinor henter kommersielle inntekter blant annet fra servering, butikker, parkering og andre tilbud til de reisende på lufthavnene, sier Vangstein.

Noen er eid direkte av Avinor. Andre er eid av andre aktører.

Leieinntekter som andre aktører betaler til Avinor for å drive for eksempel restauranter på en eller flere flyplasser er i noen tilfeller variable med aktørens omsetning.

Hver passasjerer som ellers skulle ha kjørt med bil til en flyplass, og parkert der, medfører et tap i parkeringsinntekter.

– I tillegg finnes det andre aktører som blir påvirket direkte eller indirekte som følge av streiken. Her kan nevnes flyfrakt, post og eksport av norske råvarer, som ofte sendes i lasterommet på passasjerfly, sier Vangstein.

Virksomheter som driver med bagasjehåndtering og catering rammes også av bortfallet i trafikk grunnet SAS-kanselleringene.

Pilotstreiken i SAS har smittet over på Widerøe Ground Handling, som har fått mye mindre å gjøre på basene de drifter på. Selskapet meldte nylig at det må permittere ansatte på 14 flyplasser på grunn av SAS-streiken. Mellom 100 og 200 ansatte er direkte berørt.

Taper inntekter fra flyplassavgifter

SAS-streiken medfører også at Avinor taper inntekter fra deler av flyplassavgifter. Det gjelder for eksempel avgifter som et flyselskap må betale for å få ha et fly stående ved gate.

Vangstein peker på at trafikktall for april vil være tilgjengelige først 10. mai. Og trafikktallene for mai kommer først 10. juni.