Verdens største passasjerfly i rute til Norge

To etasjer, fire motorer og med plass til 471 passasjerer kommer Airbus-maskinen A380 inn mot Gardermoen torsdag morgen, melder Check-in.dk.

Bakgrunnen er at Spies og Thomas Cook Airlines har leaset flyet fra Hifly for å løse følgevirkningene etter kaoset på Rhodos flyplass, hvor forsinkelser og omdirigeringer førte til opphopning av charterturister på vei hjem.

– Ligget vannrett for å finne en løsning



Dette vil bli første gang noensinne at megaflyet frakter nordiske charterturister, skriver nettstedet videre.

– Det har vært viktig å finne en løsning for våre kunder. Vi har ligget vannrett for å finne et fly, og en Airbus A380 var den eneste muligheten. Men vi lar ikke økonomien bestemme når det gjelder våre kunder, sier kommunikasjonssjef Lisbeth Nedergaard i Thomas Cook til Check-in.dk.

Flyet blir først brukt på 212 charterturister som opprinnelig skulle ha fløyet med Thomas Cook Airlines Scandinavia fra København til Larnaca på Mallorca onsdag kveld.

Svensk flyplass ikke mulighet



Deretter returnerer flyet med svenske turister, men fordi Stockholm-Arlanda ikke har mulighet til å ta imot en A380, er det Oslo Lufthavn Gardermoen som får æren, skriver Check-in. Og da får også norske turister muligheten, tur-retur Palma.

– Det er snakk om en tur fra Oslo til Palma på Mallorca, og retur. Nedover skal vi ha med oss 238 passasjerer, mens flyet hjem skal ha med seg 403 reisende, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til flynettstedet Flysmart24.no.

De skriver videre at det er plass til 399 gjester i økonomiseksjonen i det digre flyet – dermed vil noen utvalgte måtte tåle å bli oppgradert til business eller first class.

Ifølge Flysmart24 vil A380-en ankomme Gardermoen torsdag morgen, og være på vei igjen i 11-tiden på formiddagen.