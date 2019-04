Luksusmilliardær gir 960 millioner til Notre-Dame

Summen tilsvarer 960 millioner kroner i dagens kronekurs. François-Henri Pinault henter pengene fra familiens investeringsselskap Artemis og sier alt skal gå til å gjenoppbygge den ikoniske bygningen og interiøret.

– Stilt overfor en slik tragedie ønsker alle å gi denne juvelen i vår arv livet tilbake så snart som mulig, skriver Pinault i en pressemelding.

Han konsernsjef og styreleder i luksusvareselskapet Kering, samt eier av merkevarer som Gucci, Saint Laurent og Balenciaga.

Pinault er gift med den meksikanske skuespillerinnen Salma Hayek.

Verdens 30. rikeste

Det familieeide investeringsselskapet Artemis ble grunnlagt av Pinaults far, François Pinault.



François-Henri Pinault gir nær én milliard kroner til gjenoppbyggingen av Notre-Dame i Paris. Her sammen med kona Salma Hayek under Oscar-utdelingen i 2018.

Familien verdens 30. høyeste formue, ifølge beregninger gjort av Forbes.

Nettoformuen beregnes av nettstedet til å være på 35 milliarder dollar, tilsvarende 297 milliarder kroner.

President Emmanuel Macron vil tirsdag lansere et internasjonalt fond for gjenoppbygging av Notre-Dame.

Det var ved 19-tiden mandag kveld det brøt ut brann i den ikoniske katedralen. Lenge ble det fryktet at hele katedralen sto i fare for å rase sammen, men like før midnatt uttalte franske myndigheter at reisverket var reddet.

Ved 02-tiden natt til tirsdag uttalte brannvesenet i Paris at brannen i Notre-Dame var under kontroll.

Katedralen er under kontinuerlig oppussing. Frankrike bruker opp mot fire millioner euro i året på katedralen, ifølge BBC.

Det er beregnet at det vil koste 150 millioner euro å sikre grunnkonstruksjonen av bygningen, noe som tilsvarer nesten 1,5 milliarder kroner.