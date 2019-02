Lyser ut stilling som smakstester av sjokolade

Sjokoladeprodusenten Mondelez, som blant annet eier Freia, har lyst ut en stilling utenom det vanlige. Tittel? Skokoladesmakstester.

Det er snakk om deltidsstillinger i Wokingham i England. Der vil man inngå i et smaksteam på elleve personer. Arbeidsoppgavene går ut på å smake på ulike sjokoladetyper, som Cadbury, Milka, Prince og Oreo, og dele sine meninger med medarbeiderne – slik at man sammen kommer frem til en enighet vedrørende smaken.

Under kvalifikasjoner går det frem at kandidaten først og fremst bør ha en lidenskap for konfekt, samt gode smaksløker.

Lønnen er satt til i underkant av 11 pund i timen, tilsvarende 125 kroner, ifølge Daily Mail.

Interessert? Søknadsfristen går ut 8. mars.