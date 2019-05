Madcon-Tshawes selskap tvangsoppløst

Tshawe Baqwas selskap, Conquest AS, ble tirsdag tvangsoppløst av Oslo byfogdembete. Det kommer frem i en kjennelse E24 har fått tilgang til.

Selskapet står som eier av 33,33 prosent av Icon Group, som igjen eier 100 prosent av Madcon AS.

De øvrige eierne av Icon Group er Madcons andre medlem Yosef Wodlemariams selskap, samt deres manager Peter Peters selskap, som begge også eier 33,33 prosent hver av holdingselskapet.

Conquest AS er det eneste selskapet hvor Baqwa har eierinteresser, ifølge bedriftssøketjenesten Proff.

Baqwas selskap blir tvangsoppløst som følge av at det ikke er levert regnskap for 2017, heter det i en kjennelsen fra Oslo byfogdembete.

Selskapet oppløses

Morten Haugen i Rime Advokater er oppført som bostyrer i forbindelse med tvangsoppløsningen.

– Foreløpig vet jeg svært lite om denne saken, utover det lille jeg har fått av opplysninger fra retten, sier Haugen til E24.

I aksjeloven heter det at tingretten skal beslutte et selskap oppløst når «årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning som selskapet skal sende til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven, ikke er innsendt innen seks måneder etter fristen for slik innsendelse.»

«Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Oslo byfogdembete.

Ifølge Brønnøysundregistrene ble det sendt varsel om tvangsoppløsning 8. mars i år, med krav om at komplett årsregnskap måtte leveres innen 5. april.

Samme prosess som ved konkurs

– Nå starter vi den vanlige prosessen som ved enhver tvangsoppløsning. En slik prosess følger det samme regelverket som ved konkurser, forklarer bostyrer Morten Haugen.

Når domstolen har tatt en beslutning om tvangsoppløsning av selskapet har denne kjennelsen samme virkning som en kjennelse om konkursåpning.

– Det som nå gjøres rutinemessig er å sende brev til banker, kreditorer og ulike offentlige instanser, samt å gjøre andre undersøkende handlinger for å kartlegge virksomhetens eiendeler og gjeld. Etter dette prøver vi å få en nærmere forståelse av årsaksforhold, og hva som har ledet frem til tvangsoppløsningen, opplyser Haugen.

E24 har vært i kontakt med Baqwas manager Peter Peters, som foreløpig ikke vil kommentere saken.