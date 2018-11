Marine Harvest risikerer millionbot for lakserømming

Onsdag leverte Marine Harvest tidenes beste resultat i et tredje kvartal. Noen timer senere kom det mindre hyggelige nyheter fra Chile:

Laksegiganten får en real smekk av Superintendencia del Medio Ambiente(SMA), en etat underlagt del chilenske miljøverndepartementet, for den katastrofale lakserømmingen i juli.

Antibiotika-kritikk

Nesten 700.000 fisk rømte fra anlegget Punta Redonda i Los Lagos sør i landet etter en kraftig vinterstorm 5. juli.

Marine Harvest hadde fått frist til 15. september med å hente inn igjen minst 10 prosent av fisken, som Greenpeace mente inneholdt antibiotika som gjorde den uegnet som menneskemat.

EKSPORT-KJEMPE: Chile er den andre største lakseprodusenten i verden etter Norge. Her fra et Marine Harvest-anlegg i Quillaipe, ikke langt fra Puerto Montt.

Selskapet klarte derimot bare å fiske inn igjen 5,54 prosent av laksen som rømte, melder nyhetsbyrået Reuters.

I kjennelsen fra SMA heter det at «forholdene ikke var til stede for sikker og hensiktsmessig oppdrett, noe som førte til den store rømmingen».

Videre blir det understreket at hendelsen betraktes som svært alvorlig, og kan i verste fall «føre til uopprettelig skade for miljøet».

Selskapet har tidligere avvist at fisken inneholdt farlige mengder antibiotika. Til spanske El Pais sa Fernando Villarroel, Marine Harvests sjef i Chile, følgende etter storrømmingen i juli:

– 80 prosent av testene viste ingen spor av antibiotika, og de resterende 20 prosentene hadde antibiotikanivåer på under 50 prosent av grensen satt i Chiles helsereglement.

Selskapet opplyste også at det aktuelle anlegget hadde blitt oppgradert så sent som i 2017.

Millionbot og konsesjonstap

Ifølge Reuters og lokale medier risikerer nå det norske selskapet å måtte betale opp mot 8,2 millioner dollar, nesten 70 millioner kroner i bøter, miste konsesjonen og risikerer at anlegget må stenges. Selskapet blir også anmodet om å legge frem en plan for hvordan de skal rydde opp etter seg.

PROTESTER: Opp gjennom årene har det vært flere episoder der det har blitt uttrykt misnøye mot det norske lakseeventyret i Chile. Her har noen demonstranter samlet seg utenfor hotellet til en norsk delegasjon Kronprins Haakon var den del av i 2008. Et besøk til et av Marine Harvests anlegg ble senere avlyst etter en sikkerhetsvurdering fra chilenske myndigheter frarådet kronprinsen å dra dit. Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Marine Harvest har fått 15 dager på seg til å svare på kjennelsen.

Til Reuters sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjertland, at de nå går gjennom kjennelsen, og jobber med et svar der de vil legge frem sin side av saken overfor SMA.

Han sier at det på det nåværende tidspunkt er for tidlig å spekulere i konsekvensene av kjennelsen. VG/E24 har ikke lykkes å få et svar fra selskapet om saken.

PS: Det er ikke første gangen laksekjempen har fått bøter for lakserømming. Senest i 2016 godtok de en bot for det Fiskeridirektoratetkalte et grovt brudd på forskriftene ved et anlegg i Troms.