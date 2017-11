– I jakten på omsetning har dagene begynt å gli ut, «black friday» begynner på onsdag og «cyber monday» på fredag. Og så kommer Alibabas «singles day», som viser seg å gi enda mer omsetning. Akkurat som morsdag og farsdag er det skapt for å ha en unnskyldning for å skape blest, og dra folk inn i butikkene, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til E24.

Den årlige handelsdagen Black Friday, som avholdes dagen etter helligdagen Thanksgiving i USA, har fått fotfeste i Norge. Også i år ventes det rekordsalg.

Reklamekampanjene knyttet opp til dagen er allerede ute og skal friste forbrukerne med gode tilbud før julehandelen.

– De gir bort bunnlinjen



I USA markerer dagen startskuddet for julehandelen, som er svært viktig for butikkenes lønnsomhet. Navnet «Black Friday» beskriver da også en overgang fra røde til svarte tall i regnskapene.

Men nå markerer ikke dagen et like lykkelig skifte lenger, ifølge NHH-professoren:

Tor Wallin Andreassen, proddesor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole.

– Det er nesten komisk at handelsstanden gir fra seg bunnlinjen hele året, gjennom rabatterte varer. I sin iver trener de opp kundene til å etterspørre rabatter, og så gir de bort bunnlinjen for å generere volum. Det er en dødsspiral, du gir fra deg butikken din hver dag. Dette er handelsstandens mangel på innovasjon, sier Andreassen.

Han sier at dette er noe butikkene må komme seg ut av, og at de heller må få folk inn i butikkene på andre måter enn ved å sette ned prisene.

– De kannibaliserer en omsetning som ville ha kommet uansett, kanskje den også ville ha kommet med ordinære priser. Kundene har det fantastisk, men det er butikkene som er svarteper, sier Andreassen.

Virke-topp: – Vanskelig å stå utenfor



Virke-topp Bror Stende forteller om en konkurransesituasjon under Black Friday hvor butikkene har lite annet valg enn å løpe i flokk og omfavne priskuttene:

– Det er nesten ingen som tør å la være, sier Stende, som direktør i Virke Faghandel, til E24.

Black Friday Årlig shoppingdag som markerer starten på julehandelen. Faller alltid på fredagen dagen etter amerikanernes Thanksgiving, som er fjerde torsdag i november.



Butikkene har enorme rabatter, og i USA har dagen utkonkurrert lørdagen før julaften som årets største shoppingdag.

Begrepet har to mulige forklaringer. En fra Philadelphia, der politiet ga dagen navnet på 60-tallet på grunn av overfylte gater og fortauer når alle byens innbyggere ville ha sin andel av rabattene. Tradisjonen spores imidlertid helt tilbake til 1800-tallet.



Senere har begrepet også forklart med at mange butikker har så stor omsetning denne dagen at det er den første dagen der årsregnskapet går i pluss – altså i svart i stedet for rødt.

Her i Norge begynte butikkene å markere Black Friday først i 2010. I senere år har utbredelsen og omsetningen økt kraftig.

Kilde: Wikipedia.

– Det er en kamp om kundenes kroner, hvor man må ha tilbud for å kapre sin omsetningsandel på denne dagen. Hvis man ønsker å delta, vel å merke.

– Ja, hvorfor er det egentlig lurt ut ifra butikkenes ståsted å delte i dette rabatt-racet?

– Det kan man jo spørre seg om; Er det lurt å selge billige varer før jul? Men den harde kampen om kundene har gjort Black Friday til en kampanjedag for bransjen, sier Stende, og fortsetter:

– Og jo flere som kaster seg på, jo vanskeligere blir det å stå utenfor. Det blir rett og slett veldig stille hos dem som ikke har noe tilbud.

– Må innse at de er i en ny æra



Netthandelen er en sterk driver for «black friday», og her har prisene tradisjonelt vært lavere enn i fysiske butikker, blant annet på grunn av at priskonkurransen er global.

Ett av selskapene som forsøker å gjøre noe med prispresset på nett, og heller få folk inn i butikkene, er Wal-Mart. De skrur opp prisene i nettbutikken, og ned prisene i fysiske butikker, ifølge Wall Street Journal.

– Butikker har flere dimensjoner, blant annet en opplevelsesdimensjon, salgsdimensjon og en sosial dimensjon. Du kan prøve sykkelen og møte andre mennesker. Pris er bare ett av virkemidlene, sier Andreassen.

– Handelsstanden må innse at de er i en ny æra, der det kreves mer enn å pynte med ballonger og gi pølser til barna til sangen av lave priser, oppfordrer NHH-professoren.