Domino's har brukt de siste to årene på ekspansjon i Norge.

Målet har vært å bli størst i landet på pizza, men resultatene lar vente på seg.

Det totale salget for Domino's i Norge svekket seg med en prosent i første kvartal 2019, noe som er under hva selskapet ventet seg.

Domino's varsler nå tiltak i kvartalsrapporten - for å få det norske markedet dit de ønsker det.

«Vi utvikler en omfattende snuoperasjon for vår drift i Norge, som kommer til å bli implementert i tredje kvartal»

Hentet britisk sjef

Den amerikanske pizzakjeden har 55 utsalgssteder i Norge etter at de våren 2017 kjøpte konkurrenten Dolly Dimple's.

Selskapet som er notert på London-børsen faller tungt 6,48 prosent etter kvartalstallene ble lagt frem.

I kvartalsrapporten melder også Domino's at man har fått på plass en ny ledergruppe i de internasjonale filialene i Norge, Sverige og Sveits.

I Norge har tidligere sjef Kenneth Lorentzen forsvunnet ut, og selskapets nye kontaktpunkt er briten Robin Caley, som ifølge Linkedin fremdeles er sjef for Domino's i Tyskland.

Tidligere sjef, Lorentzen har blitt sjef for sportsbarkjeden O'Learys i Norge.

Det siste året har Domino's startet opp ti nye restauranter, samtidig har kjeden stengt 11 Dolly Dimples-restauranter.

Inkluderer man nye restauranter kun under Domino’s sin egen merkevare er veksten på 12,9 prosent i første kvartal.

Ulønnsom internasjonal drift

Dominos sier de nå har et årvåkent øye på den internasjonale driften fremover. Resultatene har vært såpass svake at selskapet mener det vil påvirke helårsresultatet. – Gitt det vedvarende svake salget i alle våre internasjonale markeder vi tror ikke lenger at denne delen av driften vil bli lønnsom i 2019. Vi må fremover ha et tydeligere fokus på kostnader og pengebruk, sier Domino's-sjef David Wild i kvartalsrapporten. Kjeden skriver i et notat at man vil se resultater av snuoperasjonen i fjerde kvartal i år. Selskapsinformasjon Selskap: DP NORWAY AS Organisasjonsnummer: 913 169 883

Underskudd

Det er fremdeles usikkert hvordan 2018 ble for Domino's i Norge.



I 2017 endte året med et underskudd på 73,6 millioner kroner. Omsetning landet på 102,2 millioner kroner.

Kjeden har de fleste av sine norske utsalgssteder i Oslo, Stavanger og Bergen. E24 har tidligere skrevet at flere restaurantkjeder rustet seg for pizzakrig, og at Peppes Pizza tok grep for å holde på markedsposisjonen sin.

Det langsiktige målet for Domino's i Norge har vært rundt 75 restauranter.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Domino's Norge, men har foreløpig ikke fått svar.