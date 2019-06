McDonald's solgte burgere for to milliarder i Norge

Nordmenn er aldri så sultne på hurtigmat og McDonald's og deres norske franchisetagere solgte burger, brus og pommes frites i fjor for 2,02 milliarder kroner, en økning på 134 millioner kroner fra året før.

– Vi har hatt veldig hyggelig vekst de siste årene, og hadde ikke trodd vi skulle passere to milliarder i omsetning før neste år, sier en fornøyd McDonald's-sjef Pia Martinsen Melbye.

Resultatet etter skatt endte på 97,2 millioner kroner, en saftig økning fra 62,3 millioner fra året før.

Den største enkeltendringen fra året før er effekten av de digitale betalingsautomatene som har blitt rullet ut i rundt halvparten av restaurantene.

– Vi ser jo at der vi har konvertert til betalingsautomater har vi også en høyere omsetning, sier Melbye.

I snitt bruker 70 prosent av kundene automatene for bestillinger, forklarer McDonald's-toppen. Kjeden bruker 500 millioner kroner på opprustning av restaurantene, og i løpet av neste år skal nær samtlige utsalgssteder ha det nye bestillingssystemet.

Vekstambisjoner

Den siste tiden har McDonald's hatt hovedfokuset på å forbedre porteføljen sin etter flere år med tap for sine egeneide restauranter, fremfor å drive utbygging. Nå som kjeden har fått sving på hele driften begynner jobben med å etablere flere nye utsalgssteder, noe kjeden også kommuniserte i fjor. – Målsettingen er å åpne fire restauranter i løpet av året, og 20 restauranter innen fem år, sier Melbye. Da vil kjeden til sammen ha 93 restauranter i Norge. – Vi har også hatt god vekst på sammenlignbare restauranter til tross for at konkurransen er veldig tøff, forklarer Melbye. I fjor var den organiske veksten på 9,5 prosent, ifølge McDonald's. Den britiske investoren Guy Hands tok i 2017 over ansvaret for kjededriften i Norge, Sverige, Danmark og Finland gjennom en såkalt development license-kontrakt. Melbye sier hun er stolt av hele organisasjonen. Fra at de fleste ansatte jobbet bak kassen, er disse medarbeiderne flyttet ut på gulvet, og hjelper med bestillinger, samt serverer mat ved bordene, som også er et relativt nytt tilbud. – Blir det færre folk av alle disse betalingsautomatene? – Nei det blir det faktisk ikke, vi trenger derimot litt flere folk i starten, men vi tror til slutt at vi skal ligge på samme nivå som ved det gamle systemet.

Burger-sjefen vil ikke si hvor mange folk man trenger i et område for å starte en ny restaurant, men sier at de ser etter steder med en viss befolkning, men som også har mange forbireisende.

– Er det slik at restaurantene dere åpner fremover vil ligge langs veien?

– Ja, alle de vi åpner i år vil være i den kategorien.

Samtidig sier hun at det ikke er utelukket å åpne utsalgssteder i bysentrum, og tror det er plass til flere restauranter i Oslo.

For å kapre enda flere av bilistene har også kjeden inngått et samarbeid med energigiganten Fortum.

– Vi har en avtale om at Fortum kan bygge ladere på våre eiendommer langs veien som har «drive through», sier Mcdonalds-toppen som legger til at og de fleste lokasjonene som ligger langs veien nå har ladere plassert ut.

Melbye sier de har sett god effekt av sultne elbilsjåfører som parkerer for å lade.

Vegetarvind

Men det er ikke bare den tekniske infrastrukturen som endres i McDonald's. Nye trender gjør at også menyen er i stor endring. Det siste året har det kommer flere nye vegetarprodukter, og flere er på vei. – Big Mac'en tuller vi ikke med, men vi tester mange nye vegetarprodukter på det norske markedet. Selv om McDonald's står for den overordnede strategien, står selskapet fritt til å lansere så mange vegetarprodukter som de ønsker. Melbye sier de kjøttbaserte burgerne foreløpig selger bedre enn alternativene, men at hun selv hadde trodd at vegetarvinden ville blåse enda kraftigere.

– Produktene har solgt som forventet, men jeg personlig hadde trodd det skulle ta enda mer av, ettersom trenden er så stor.