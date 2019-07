Millionskrell for Aurora Aksnes’ selskap – driftsresultatet falt med 5 millioner kroner i fjor

23 år gamle Aurora Aksnes har tjent gode penger siden selskapet Aurora Music AS ble etablert i 2015. Det året ble hun lovpriset av Katy Perry og landet høyt på den britiske hitlisten.

Den gang fikk selskapet 499.000 kroner i driftsinntekter. I 2016 økte det til 11,3 millioner kroner, mens fasit i 2017 ble 13,3 millioner kroner.

I 2018 peker pilene nedover for første gang. Selskapets inntekter var på 10,5 millioner kroner, viser det ferske årsregnskapet.

Ga ut album

Samtidig økte kostnadene med over én million kroner, trolig i forbindelse med innspilling og promotering av platen «Infections of a Different Kind (Step 1)», som ble sluppet i september i fjor.

– Utgivelsessykluser påvirker i veldig stor grad hvordan artistene investerer, og også i hvor stor grad de henter inn overskudd, sa Per Mygland, tidligere direktør i Aksnes’ management Made, til Bergens Tidende i juli i fjor.

I 2018 turnerte artisten også i Nord-Amerika. Der var hun ikke året i forveien.

– Det er jo der den store bøygen er når det gjelder å komme seg i pluss. Alt av festivaler i Europa i år er rigget slik at hun tjener penger, sa Mygland til VG i 2017.

– Det vil jo gi utslag på resultatet. Vi snakker omtrent like mye penger tjent, på mye mindre aktivitet, la han til.

Mindre utbytte

Dermed sitter artisten igjen med betydelig mindre. Driftsresultatet falt til 1,1 millioner kroner fra 5,1 millioner i samme periode i 2017.

Bunnlinjen endte på 709.394 kroner, ned fra 3,9 millioner kroner.

Aurora Aksnes eier selv 60 prosent av Aurora Music AS. Foreldrene Jan Øystein og May Britt Aksnes eier 20 prosent hver.

For 2018 var det satt av en halv million kroner i utbytte, mens det året før var på nesten 3 millioner kroner.

I 2017 turnerte Aksnes primært i Norge og Europa, med spillejobber som smakte mer enn de kostet – ikke minst i festivalmarkedet, ifølge VG.

E24 har ikke lyktes med å få kontakt med Aurora Musics daglige leder eller managementet.