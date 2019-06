Ved 17.30-tiden mandag ettermiddag fikk politiet de første meldingene om eksplosjonen ved hydrogenstasjonen til Uno-X i Sandvika i Oslo.

– Det har brent i en tank, men det brenner fremdeles på stedet og det er tanker i umiddelbar nærhet. Så vi jobber med å få kjølt ned anlegget, sier operasjonsleder Cathrine Silju til VG.

Daglig leder Jens Haugland i Uno-X Norge opplyser til E24 at deres fagfolk har bidratt med det de kan opp mot nødetatene.

– Vi er svært lei oss over at dette har vært skremmende for omgivelsene våre, og har forstått at mange har blitt stående lenge i kø i dag. Det må vi bare beklage, sier Haugland.

Stenger stasjoner

Haugland opplyser at de to andre hydrogenstasjonene selskapet har (på Åsane og i Hvam) nå er stengt.

– Vi kommer ikke til å åpne de igjen før vi har full kontroll på at det er trygt, forteller Haugland.

Det er foreløpig ikke kjent hva som førte til eksplosjonen.

Stasjonen i Sandvika var den første som ble bygget i samarbeidet mellom Uno-X og den børsnoterte hydrogenprodusenten Nel. Også selskapet Praxair er en del av samarbeidet.

Reitangruppen, som eier Uno-X, opplyste tilbake i 2016 at stasjonen ble den første i verden som delvis drives av overskuddsstrøm fra plusshus (et bygg som produserer mer strøm enn det bruker).

I samarbeid med Entra Eiendom overføres overskuddsenergi fra Kjørbo Parken til hydrogenstasjonen, slik at hydrogenet produseres på stedet.

E24 har vært i kontakt med Nels administrerende direktør Jon André Løkke som opplyser at det er Uno-X som svarer på spørsmål om eksplosjonen ved stasjonen.

Skal bygge fire nye stasjoner i år

Løkke sa i 2016 at dette anlegget ikke bare var viktig for Norge, men også for Nel sin posisjon internasjonalt.

– Dette blir et referanseanlegg, sa Løkke til E24 den gang.

Han viste til at det da foreløpig var California, Tyskland og Japan som var de store markedene med potensial utenlands.

Da samarbeidet ble kjent opplyste Uno-X at de hadde et mål om å ha 20 stasjoner på plass innen 2020.

I tillegg til de tre stasjonene som allerede er bygget har Uno-X planer om å åpne ytterligere fire inneværende år. Disse skal etter planen ligge i Trondheim, Ås, Bergen og på Hell.

På spørsmål om hva som nå vil skje med utbyggingen av disse, ber Haugland i Uno-X om forståelse for at selskapet mandag kveld prioriterer hendelsen i Sandvika.

Ekspert: – Svært overrasket