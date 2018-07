I dag avgjorde EU-domstolen at Nestlé ikke har enerett på formen med fire avbrekkbare sjokoladefingre.

Det var ikke tilstrekkelig å vise at merkevaren hadde en «distinkt karakter» i store deler av EU, da domstolen krevde at dette måtte gjelde hele EU.

Dermed settes det et foreløpig punktum i en over ti år konflikt om enerett på denne sjokoladeformen.

Selges i Storbritannia



Britiske Cadbury, gjennom eieren Mondelez som også eier Freia, tok nemlig i 2007 opp kampen mot Nestlés KitKat etter at sistnevnte i 2002 søkte EU om varemerket til formen «fire barer liggende ved siden av hverandre på en rektangulær base», skriver BBC.

Ifølge britiske rikskringkasteren selges Kvikk Lunsj i noen butikker på øyriket.

I 2006 tildelte EU Nestlé varemerket på formen. Og siden har det vært stridigheter i retten mellom de to produsentene.

Milka, igjen eid av Mondelez, produserer en sjokoladebar, Leo Bar, som er svært lik både Kit Kat og Kvikk Lunsj.

90 prosent kjenner igjen KitKat

I en undersøkelse brukt i retten, hevder Nestle at KitKat er gjenkjennelig for 90 prosent av de spurte uten at det var hverken logo eller symboler på sjokoladeplaten. Cadbury sier på sin side at formen bare er et resultat av det er en enkel og billig måte å lage en sjokoladewafer-bar på, ifølge BBC.

EU-domstolen slår imidlertid fast at det ikke er tilstrekkelig at formen er gjenkjennbar som KitKat i ti EU-land, så lenge den ikke er det i fire andre.

Men domstolen ser også bort fra Mondelez' klage på at det i den tidligere rettsrunden ble lagt verk på bevisførselen til konkurrenten, ettersom dette ikke er en innvending som ikke forsøker å få gjort om på resultatet av dommen.

Både KitKat, og Kvikk Lunsj, har vært å finne i butikkhyllene i over 80 år, men Kit Kat er to år eldre enn nordmenns tursjokolade.

E24 har ikke lykkes med å få en kommentar til kjennelsen fra Mondelez.