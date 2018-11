NRK: 350-kronersgrensen fjernes fra 2020

Dette er det enighet mellom KrF og regjeringspartiene om, etter det NRK erfarer.

Budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene skal legges frem klokken 21 tirsdag.

I årets budsjettforhandlinger med regjeringen har KrF-forhandlerne Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan hatt et krav om at ordningen med avgiftsfri netthandler for varer inntil 350 kroner skal fjernes.

Ifølge KrFs eget budsjett kan det gi en merinntekt for staten på 750 milloner kroner i 2019.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

– Fjerningen er fantastiske nyheter, men vi er jo frustrerte over at endringen ikke trer i kraft før i 2020, sier Harald Andersen, direktør i Virke for handel, til E24.

Virke Jubler



Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen utdyper i en pressemelding:

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier han.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig. 2018 har vært et svært vanskelig år for handelsnæringen - med omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser. For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene, sier han.

Kristensen mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i meldingen.

Innført i 2015



VG skrev tidligere tirsdag at regjeringspartiene underveis i forhandlingene har vært villig til å komme KrF i møte i dette kravet, som en del av inndekningen.

Ifølge VGs opplysninger lå det derfor an til at denne tollfrie grensen blir senket, eventuelt fjernet helt, i 2019-budsjettet.

Men VG skrev også at dette av tekniske grunner ikke lar seg gjøre allerede fra nyttår. Det er også vanskelig å anslå en merinntekt for statskassen, ettersom netthandelen garantert vil falle om avgiftsfritaket forsvinner, og det er usikkert om forbrukerne vil handle tilsvarende varer i norske butikker med full moms.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.