– Jeg tror vi vil se en betydelig vekst i omsetningen på Singles Day i år. Det blir spennende å se om den «spiser» av Black Friday-salget, sier Virkes direktør for handel Harald J. Andersen til E24.

Singles Day begynte i Kina som en feiring av å være single, eller enslig. Den faller hvert år på 11/11, den 11. november, fordi at tallet er satt sammen av fire 1-tall. Det er den kinesiske it-giganten Alibaba som har fått æren for at dagen har blitt en stor shoppe-dag.

På nivå med oljeeksporten



I fjor hadde giganten rekordhøye salgsinntekter, på hele 25 milliarder dollar i løpet av de 24 timene Singles Day varte. Det tilsvarer 207,5 milliarder norske kroner.

Det er nesten like mye som verdien av all råolje Norge eksporterte i hele 2017. Den var på 209 milliarder, ifølge SSB.

Peder Inge Furseth, professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI.

I år er det flere norske butikker som promoterer salg i forbindelse med Singles Day.

Dermed kommer denne salgsdagen i tillegg til Black Friday og Cyber Monday, som er senere i november.

– Det virker ulogisk å legge inn flere salgsdager når varehandelen sliter, men på grunn av at den sliter, har den bygd seg opp et overskudd av varer. Salgsdagene gir muligheter til å få solgt unna disse, sier Peder Inge Furseth, professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI.

– Det vi gjerne skulle visst litt mer om, er om det som har størst avslag er restvarer, ukurante varer og overskuddslagre. I USA er det mye av dette, sier han, og legger til at det også fins svært gode tilbud på nye varer eller mobiltelefoner, men at det som regel er et begrenset antall enheter.

– Jeg tror mange forbrukere oppfatter at tilbudene er bedre enn de i virkeligheten er, sier Furseth.

– Tøff Bransje



Blant de norske butikkene som har kastet seg på salgsdagen i år er Elkjøp, Komplett.no, Teknikmagasinet, Blush.no, Jysk, Gullfunn og Ark.

Thomas Brandsnes, kommersiell leder for Tech i Elkjøp Norge

Elkjøp prøvde seg på Singles Day for første gang i fjor, og sier at det ble tydelig for dem at denne salgsdagen er noe kundene ønsker seg.

– Vi er i en tøff bransje, hvor vi er avhengig av kontinuerlig vekst for å sikre at vi står stødig i fremtiden også. Da må vi vise at vi er relevante for folk flest, og teste ut nye trender, som denne typen salgsdager, sier Thomas Brandsnes, kommersiell leder for Tech i Elkjøp Norge.

Han sier at salgsdager som Singles Day, Black Friday og Cyber Monday har blitt viktige dager for dem.

– Noen velger også å handle fra utenlandske aktører, og da må vi sørge for å vise at man kan handle elektronikk enkelt og trygt her hjemme, sier Brandsnes.

– Skyter seg i foten



Professor Furseth sier at julehandelen er sett på som «redningen» for omsetningen til mange norske butikkjeder og forretninger.

– Selv om norske butikker ønsker seg større og større omsetning på Black Friday og Cyber Monday, så vil jo dette ta over for julehandelen. Slik sett skyter norsk varehandel seg selv i foten ved å satse stort på salgsdagene, sier Furseth til E24.

Han tror ikke at Singles Day vil ha like mye å si for julehandelen som de to andre salgsdagene som er senere i november, men Virke-direktøren frykter at den vil være med på å dempe juleomsetningen.

– Markedsdynamikken er slik at jeg ikke tror de tør å la være å være med. Det jeg også frykter er at mye av omsetningen fra Norge også handler i utenlandske nettbutikker, sier Andersen.

Han viser til at tall fra SSB i september viste at nordmenns appetitt på billig netthandel fra utlandet øker sterkt. Men at netthandel på over 350 kroner går tilbake.

– Det er et dilemma. De norske aktørene markedsfører jo også dagen, men risikerer at pengene havner hos andre, legger han til.