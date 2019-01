Den ikoniske Chrysler-skyskraperen i New York er til salgs

Den 319 meter høye skyskraperen, som sto ferdig i 1930, skal selges. Det skriver Wall Street Journal.

Skyskraperen, som i et knapt år var verdens høyeste, inntil Empire State Building ble åpnet i 1931, eies i dag av et statlig eid Abu Dhabi-fond og eiendomsselskapet Tishman Speyer.

Men som følge av høye kostnader og tøff konkurranse fra andre nye tårn, ønsker de nå å selge Chrysler-skyskraperen.

Kan bli solgt med tap

Ifølge WSJ svinger verdsettelser av bygningen stort, men en rekke eiendomsinvestorer mener at det skal godt gjøres for Abu Dhabi-fondet å få tilbake de 800 millionene dollar (6,8 milliarder kroner) som de betalte for 90 prosent eierskap i 2008.

Det var like før finanskrisen førte til et ras i boligprisene.

KONTROVERSIELL: Skal spiret måles når man måler høyde? Svaret ble ja.

Samtidig er det ingen tvil om hva en eventuell kjøper får: En verdenskjent bit av Manhattan Skyline og en del av New Yorks historie.

– Det kan være det kommer en milliardær som sier «Jeg ønsker å fortelle verden at jeg eier Chrysler Building», sier Adelaide Polsinelli, i eiendomsselskapet Compass.

Langt fra toppen

Bygningen, som er av art deco-stil, ligger i den østlige delen av Manhattan. Den ble bygget på en tid da flere New York-aktører konkurrerte om å bygge verdens høyeste skyskraper og kostet den gang 20 millioner dollar.

I dag er det imidlertid langt opp til toppen, hvor Burj Khalifa i Dubai troner, 828 meter over bakken. Og Wikipedias liste over verdens 62 høyeste går kun ned til 350 meter.

Det var heller ikke alle som var enige i målingen da bygningen stod ferdig. Spørsmålet var hvorvidt man skulle regne med det lange spiret på toppen eller ikke.

I ettertid har det vært vanlig å regne med spir, men å utelate antenne, når høyde måles.

Men én rekord inneholder Chrysler-bygningen fremdeles: Det er verdens høyeste murbygning med støtter av stål.