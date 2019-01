Toppene på NHOs årskonferanse: Her er våre Brexit-planer

Bare 79 dager før Storbritannia skal ut av EU pågår forberedelsene for fullt for en mulig uryddig brexit, noe som også kan ramme deler av norsk næringsliv.

Dette blir et viktig tema på NHOs årskonferanse for 2019, hvor temaet er «Verden og vi».

Blant deltakerne på konferansen er næringslivsleder Jens Ulltveit-Moe, som har aktivitet innen bioenergi i Brasil, solenergi i USA og driver restaurantkjeder som Burger King, Peppes Pizza og Starbucks i Norge gjennom selskapet Umoe.

Han frykter at nedgangen i markedene og bremsen i global vekst vil fortsette utover 2019, selv om hans virksomhet ikke vil bli påvirket direkte av brexit.

– For meg betyr det ikke noe sånn sett, men for hele settingen rundt betyr det ganske mye. Det betyr at vi får en økonomisk nedgang i Europa og verden. Den er på vei, og den blir forsterket av alt det rare Trump gjør, og av Brexit, sier Ulltveit-Moe til E24.

– Og så spiller Theresa May et veldig interessant, men veldig høyt spill. Det er langt den mest spennende teaterforestillingen som skjer i verden i dag, sier Ulltveit-Moe.



– Det er nesten Shakespeare?



– Ja, det er Shakespeare. Det er helt fantastisk, sier Ulltveit-Moe.

– Frykter du resesjon i 2019?



– Det synes jeg er ganske opplagt.

HAR BREXIT-PLAN: Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg har laget en plan for å håndtere Storbritannias utgang av EU 29. mars

Forlater EU 29. mars

Det var den 23. juni 2016 at 51,89 prosent av britene stemte for å forlate EU i en folkeavstemning, mens 48,11 prosent stemte nei.

Den 29. mars 2017 satte britene i gang klokken for utmeldelsesprosessen. Storbritannia forlater EU den 29. mars 2019, også om det britiske parlamentet skulle si avvise statsminister Theresa Mays forslag til exit-avtale med EU.

Fortsatt er det uklart hvilke konsekvenser en uryddig brexit vil få, både for britene selv og for Storbritannias handelspartnere, deriblant Norge.

Norske konsekvenser av «hard brexit»: Norge og Storbritannia må handle basert på WTO-regler, ikke EØS. Norske bedrifter risikerer toll og andre handelshindre på eksport til Storbritannia, som blant annet kan ramme eksport av kjemikalier og bildeler. Norske bedrifter risikerer problemer på grunn av ulike regler, standarder og godkjenningsordninger, som gir økt dokumentasjonskrav. Norske bedrifter risikerer økt kontroll av varer og personer på grensen Norge eller EØS-fellesskapet må forhandle om nye handelsavtaler med britene, noe som kan ta lang tid. Britiske myndigheter har utarbeidet flere titalls «tekniske notater» som beskriver hvilke regler som vil gjelde hvis det ikke er noen overgangsavtale klar den 29. mars. Det er om lag 700 britiskkontrollerte selskap i Norge med en omsetning på 150 milliarder kroner og 40.000 ansatte. Motsatt er det om lag 250 norskkontrollerte foretak med en omsetning på 60 milliarder kroner og totalt 15.000 ansatte i Storbritannia. Kilde: NHOs brexit-sjekkliste for bedrifter, NTB

NHO har satt i gang sine medlemmer i næringslivet med å finne ut hva som skjer, og har laget en egen brexit-sjekkliste for bedrifter (se faktaboks).

Kan ramme Hydros kunder

– Har Hydro noen brexit-plan?



– Ja. Vi har jo leveranser til verdikjeder som blir påvirket av dette, og vi er en del av den verdikjeden, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til E24.

– Jeg har selv vært i Downing Street nummer 10 sammen med andre industriledere for å forklare konsekvensen av ulike løsninger for brexit, og i verste fall kommer noen av kundene våre til å flytte ut av Storbritannia, og da tenker jeg på noen bilprodusenter. Det vil ha konsekvenser for oss, men Hydro er godt posisjonert rundt i hele Europa, så vi skal kunne levere til våre kunder uansett, men det påvirker balansen mellom det vi har på kontinentet og det vi har i Storbritannia, sier Brandtzæg.

– Tenkt gjennom alle sider

Også Equinor-sjef Eldar Sætre har grublet på mulige følger av brexit. Equinor leverer store mengder olje og gass til Storbritannia.

– Vi har tenkt gjennom alle sider av den situasjonen og ulike utfall, og ser ingen stor dramatikk, men er veldig opptatt av at vi fortsatt kan ha et effektivt samkvem med Storbritannia innenfor energiområdet, sier Sætre til E24.

– Det tror vi uansett vil bli utfallet både med tanke på Norge og mellom Storbritannia og EU, sier han.

ALLE SIDER: Equinor-sjef Eldar Sætre er blant deltakerne på NHOs årskonferanse 2019. Han sier at selskapet har tenkt gjennom alle sider av Storbritannias utgang fra EU 29. mars i år.

– Dette er vi vant til

Stein Erik Hagen, storeier i Orkla gjennom familieselskapet Canica, minner om at usikre tider ikke er noe nytt.

– Det har alltid vært usikkerhet i verden, i alle fall så lenge jeg kan huske. Så dette er vi vant til, sier Hagen til E24.



– Det er frykt for at verdensøkonomien skal bremse?

– Det kan skje. Det har alltid gått litt opp og ned. Vi har tider med veldig sterk økonomisk utvikling, og så har vi hatt nedgang. Slik har det vært og slik kommer det til å bli. Det er en del av hverdagen vår, sier han.

Det er usikkerhet om både utfallet og de økonomiske konsekvensene av britenes EU-utmelding.

Planlegger for «hard brexit»

Storebrand Asset Management forvalter 725 milliarder kroner, og er Norges største private kapitalforvalter. I tillegg til egne fond eier Storebrand blant annet Delphi-fondene samt Skagenfondene som ble kjøpt på slutten av 2017.

Storebrand har lagt planer i tilfelle Storbritannia skulle ramle ut av EU uten en skilsmisseavtale, en såkalt «hard brexit».

– Vi forbereder oss på det som kalles en «hard brexit». Vi må være forberedt på det når vi gjør våre planer, og rent konkret for oss går det på adgang til markeder, clearing for derivater og så videre, der England er en stor markedsplass, sier Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad til E24.



– Men så har vi sett at det har beveget seg mer mot etablering på kontinentet i forkant av brexit, så vi mener at vi har gode backup-planer for det, sier han.

– Det er et spørsmål om brexit i seg selv kommer til å medføre fall i veksten i Europa. Det vil jo påvirke negativt hvis vi får en hard brexit, men mest for Storbritannia, Jeg tror nok dette mest er en isolert hendelse. Så får vi satse på at det blir en avtale som gjør at det blir mindre kaos, for det vil nok bli kaos i en liten periode hvis vi får en hard brexit uten avklaring på hvilke løsninger som kommer ut av det, sier Grefstad.

(saken fortsetter under bildet)

PÅ KONFERANSE: Telenor-sjef Sigve Brekke er ikke like bekymret for brexit som andre næringslivsledere, og tror telekombransjen kan klare seg bedre enn mange andre selv om veksten globalt bremser noe opp.

– Forberedt på ulike utfall

Også Norges største bank har forberedt seg på brexit.

– Vi har forberedt oss på ulike utfall i forbindelse med brexit, og har tiltak klar for ulike scenarier, sier DNB-sjef Rune Bjerke til E24.

Til tross for handelskrigen mellom USA og Kina og faren for en uryddig brexit, tror ikke Bjerke at det vil bli noen økonomisk nedtur i verden i år.

– De siste dagene har markedene steget og alt i alt har det vært en positiv start på 2019. Det synes om verden nå begynner å tro at Kina og USA skal bli enige om en handelsavtale. Så personlig er jeg moderat optimist. Det med tanke på at vi får et år med vekst både globalt og i Norge. Resesjon er ikke på vår agenda, sier han.

– Ikke direkte berørt

Telegiganten Telenor har virksomhet over hele verden, men lite i Vest-Europa, og derfor slipper konsernsjefen å bekymre seg seg mye over brexit.

Dyr brexit-regning: Ifølge den britiske sentralbanken kan en «hard brexit» senke britenes brutto nasjonalprodukt (BNP) med fire til syv prosent i 2023. Irlands finansdepartement har regnet ut at landets BNP vil kunne bli 4,5 prosent lavere om ti år og at 40.000 jobber kan gå tapt ved en «hard brexit», mens Copenhagen Economics har beregnet et potensielt BNP-fall på syv prosent i 2030, ifølge Irish Times. IMF har anslått at dansk BNP kan falle én prosent ved en «hard brexit», påpeker den danske regjeringen i en analyse. For Sverige vil en «hard brexit» med tilbakevending til WTO-regler øke toller og handelshindre på import og eksport med 660 millioner euro eller 0,3 prosent av BNP, viser utregninger fra Swedbank ifølge Dagens Industri. Nederlandske myndigheter har anslått landets tap på en «hard brexit» til 2,3 milliarder euro eller 22 milliarder kroner frem til 2023, ifølge Reuters.

– Telenor har ikke noen Brexit-plan. Det skyldes at vi ikke opererer i Vest-Europa, så sånn sett blir vi ikke direkte berørt av det, sier Telenor-direktør Sigve Brekke til E24.

– Det er uro i finansmarkedene, frykter du global resesjon?



Vi følger med på det, som alle andre gjør, definitivt. Telekomvirksomheten har generelt sett vært mindre konjunkturavhengig enn det mange andre industrier er, sier Brekke.

– Sånn sett vil vi nok relativt sett bli mindre berørt, men det er klart vi følger med på det som foregår, både globale handelsavtaler, globalt handelskonflikter og så videre, sier Brekke.

– Har fleksibilitet

Yara-sjef Svein Tore Holsether har aktivitet over hele verden. Han er bekymret for handelskrig og uro i markedene, selv om det alltid vil være behov for mat, og dermed for Yaras gjødselsprodukter.

– Vi er jo et globalt konsern, og brexit gjelder en mindre del av vår virksomhet, og vi har fleksibilitet i systemene våre til å tilpasse oss til det, sier Holsether til E24.

– Det vil selvfølgelig ta litt tid å tilpasse oss, men vi er litt i «vent og se»-modus, sier han.

Rammer ikke Equinors havvind

Pål Eitrheim, konserndirektør for New Energy Solutions (fornybardivisjonen) i Equinor, er en av talerne på NHOs årskonferanse.

Equinors fornybardivisjon eier blant annet den flytende havvindparken Hywind i Skottland, men brexit ser foreløpig ikke ut til å ramme fornybarvirksomheten, ifølge Eitrheim:

– Det er ikke en «issue» for oss, sier han, og understreker at han ikke kan svare for resten av Equinors virksomhet.