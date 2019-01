Nille-gründer Per Mathias Aarskog (69) er død

Det er få nordmenn som ikke har et forhold til den gule lavprisbutikken Nille.

Helt siden den første butikken ble åpnet i Sandvika i 1981, har butikken vært kjent for mer eller mindre nyttige produkter, og kjeden spredde seg raskt utover hele Norge og har i dag vel over 360 butikker på landsbasis.

Bak konseptet sto Per Aarskog, hvor på sønnene Mons Bertil og Per Mathias Aarskog tok ut det fulle konseptet og gjorde kjeden til hva det er i dag.

Per Mathias, den eldste av brødrene gikk bort 69 år gammel, på et sykehus i Thailand 8. januar.

Nille: – Høyt respektert

Administrerende direktør i Nille, Kjersti Hobøl, sier dette i en kommentar til VG/E24:

– På vegne av Nille og alle de ansatte synes vi dette er veldig, veldig trist. Per Mathias og Mons var blant gründerne i det som en gang var et norskeid familieselskap. Det er en del av selskapets historie som nå forsvinner med Per Matias. Det er mange år siden de solgte seg ut, men historien og tilhørigheten er der fortsatt.

– Mitt inntrykk, gjennom de som jobbet i Nille samtidig som Per Mathias og Mons, er at begge brødrene var veldig høyt respektert og godt likt.

Nille har i dag over 2.000 medarbeidere og omsetter for over 1,7 milliarder kroner.

Solgte Nille to ganger – tjente 1,2 milliarder

Ettersom butikkjeden vokste, ble den svært lønnsom for brødrene som i 2006 solgte 70 prosent av selskapet til det norske oppkjøpsfondet Herkules Capital, hvor gevinsten skal ha vært på til sammen 850 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv.

Aarskog-brødrene har gjennom sine lange karrierer i handelsbransjen vært svært mediesky.

Den siste delen av selskapet brødrene satt igjen med etter det første salget, ble solgt i 2011 til det britiske oppkjøpsfondet BC Capital for rundt 345 millioner, ifølge Dagens Næringsliv.

Det betyr at de to brødrene dro inn til sammen 1,2 milliarder kroner på Nille-suksessen.

Pengene fra Nille-salget ble blant annet investert på Oslo Børs, hvor Per Mathias Aarskog eide aksjeposter i selskaper som Sevan Marine, Nextgentel, Havyard og Songa Bulk. Brødrene investerte også i eiendom.

Aarskog var oppført med en skattelignet formue på 280 millioner kroner i 2017.

Broren, Mons Bertil, sto oppført med en formue på 319 millioner kroner, ifølge de siste skattelistene.

Gikk nedover etter Aarskog-exiten

Frem til brødrene solgte seg ut hadde pilene pekt oppover for Nille i en årrekke.

Det skulle vise seg at kremmer-egenskapene ikke var like gode i det London-baserte oppkjøpsfondet, for våren 2018 meldte Nilles største kreditor, DNB, at de hadde tatt over eierskapet av selskapet.

BC Capital hadde gitt opp, og var ikke villige til å spytte inn mer penger, og daværende sjef, Johan Åberg, gikk fra stillingen sin.

Man hadde blant annet prøvd å satse i Sverige, noe som ikke fungerte, samtidig som danske konkurrenter som Søstrene Grene og TGR utfordret fra begge kanter.

Ifølge årsrapporten skyldte Nille rundt én milliard kroner til forskjellige kredittinstitusjoner.

Med DNB som største eier, vil den nye Nille-sjefen, Kjersti Hobøl, ta kjeden tilbake til hva det pleide å være.

– Vi skal ta tilbake den posisjonen Nille pleide å ha, fortalte Hobøl til E24 i høst.