Norsk faghandel sliter: Friluftsgründere konkurs etter 26 år med drift

I fjor bikket Villmarksbutikken på Jessheim 62 millioner kroner i omsetning, den sterkeste topplinjen noensinne for sportsbutikken som ikke tilhører noen kjede.

Torsdag bestemte eierne seg for at det ikke er liv laga å drive faghandel lenger, etter 26 år i drift.

– Det er utrolig trist, vi har lagt hår og hud inn i denne bedriften i utrolig mange år, sier Oddvar Bjarne Henriksen, en av eierne av butikken og sjef for fiskeavdelingen.



Antallet konkurser i varehandelen har lenge vært høy, og 1.042 selskaper meldte i 2018 oppbud, noe som var en økning på 22,7 prosent fra 2017, ifølge kredittsjekkselskapet Experian.

VIL IKKE SNAKKE OM ULV: Det var stor skuffelse på Facebook da Villmarksliv annonserte at torsdag ble siste dag med salg.

– Det er jo veldig få som tjener penger i bransjen. Det som er mest trist er at faghandelen forsvinner. De som jobber med våpen hos oss har over 100 års erfaring til sammen, sier Henriksen.

– Jeg er nok redd for at enda flere butikker gikk med underskudd i 2018, sier leder for Virke Handel, Harald Andersen.

Sportskjedene har spist mer og mer av jakt – og fiskesegmentet av markedet, noe som har gjort det stadig tøffere for aktører som Villmarksliv.

– Man mister litt av krydderet i butikkene når det kun er kjeder igjen, sier Henriksen.