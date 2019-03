Hilde Merete Aasheim blir ny sjef i Hydro

Hilde Merete Aasheim blir ny konsernsjef i Hydro. Det melder selskapet i en børsmelding mandag morgen.

– Jeg er glad for at Hilde Merete Aasheim har takket ja jobben som konsernsjef i Hydro. Aasheim har en unik kombinasjon av bred industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke lederegenskaper som gjør henne til en perfekt match som konsernsjef for Hydro, sier Hydros styreleder Dag Mejdell.

Lang erfaring



Aasheim er konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun har arbeidet i industrien hele sin karriere, og har tidligere vært blant annet i Elkem, Statoil og Hydro.

– Med mer enn 30 års erfaring fra norsk og internasjonal industri og imponerende resultater knyttet til forbedrings- og endringsprosesser har Hilde det som trengs for å styrke Hydros posisjon som et verdensledende aluminiumsselskap, sier Mejdell.

Aasheim etterfølger Svein Richard Brandtzæg, som har sittet i stillingen siden mars 2009.

– Svein Richard har gjort Hydro til et verdensledende aluminiumselskap med sterke posisjoner i hele verdikjeden og 35.000 ansatte i 40 land, sier Mejdell.

– Det inkluderer viktige beslutninger om å gå inn i bauksitt- og alumina i Brasil i 2011 og oppkjøpet av det globale ekstruderingsselskapet Sapa i 2017, som gjorde Hydro til et fullt integrert aluminiumsselskap, fortsetter Mejdell.

Blir i Hydro ut året



Brandtzæg har arbeidet i Hydro de siste 33 årene og vil fortsette i selskapet til utgangen av året. Fremover vil han fungere som rådgiver for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.

– Brandtzæg er en sann aluminiumsentusiast og teknologioptimist. Det kommer tydelig fram både i hans måte å lede på og hans ettermæle i Hydro, sier Mejdell.

Hydro er det åttende største selskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på 71,89 milliarder kroner.