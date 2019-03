– Vi er utsatt for et løsepengeangrep.

Det sa finansdirektør Eivind Kallevik da han innledet Hydros pressekonferanse om hackerangrepet mot selskapet ved hovedkvarteret på Vækerø i Oslo.

Tidligere tirsdag meldte NRK at det var snakk om et såkalt løsepengeangrep.

På spørsmål fra E24 om hvilke summer som er krevd i løsepenger, sa Kallevik:

– Ingen summer er nevnt, og jeg ønsker ikke spekulere i hva det blir.

Han la til at det har vært en henvendelse om å ta kontakt, men at Hydro prioriterer å gjenopprette sine systemer via backup-rutiner.

BAKGRUNN: Hydro utsatt for et omfattende cyber-angrep

– La meg være tydelig – dette er en alvorlig hendelse for Hydro. Vårt globale nettverk er nede, noe som påvirker produksjonen vår, påpekte finansdirektøren.

Er forsikret



Løsepengeangrep – eller ransomware-angrep (LockerGoga)- gjør at innholdet på datamaskiner blir utilgjengelig, og først nå det er betalt en sum blir datamaskinen «låst opp» for dem som er rammet.

Viruset «LockerGoga» ble oppdaget for første gang i januar, da det ble brukt mot det franske konsulentselskapet Altran.

Kallevik i Hydro bekrefter også at selskapet er forsikret mot cyber-angrep.

På spørsmål fra mediene sier Kallevig at de nå jobber med dataeksperter for å isolere anleggene, slik at viruset ikke kan spre seg fra et anlegg til et annet.

– Det mest kritiske er å finne en løsning på viruset, sier Kallevik.

Vil ikke svare på om de vil betale løsepenger

– Vurderer dere å betale løsepengene, spør en journalist i salen?

– Den neste strategien er å bruke backup-data for å få systemene opp å gå igjen, sier Kallevig, og unngår dermed å svare på om selskapet har vurdert å betale hackerne.

Ifølge finansdirektøren får Hydro produsert de ordrene de skal for kundene.

– Det er veldig vanskelig å si noen presist om hvor lang tid dette vil ta. Vi kan ikke si noe nøyaktig om det nå.

Bente Hoff, digitalsjef ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet, var også til stede under pressekonferansen. Hun bekrefter at man har et samarbeid med både PST, E-tjenesten og Kripos for å håndtere situasjonen.

– Det er vi som bistår Hydro i dette, og vi samarbeider med alle relevante parter, deriblant Kripos og PST, sier Hoff.

Driften stanset ved noen anlegg

I en børsmelding tirsdag ettermiddag skriver Norsk Hydro om hackerangrepet som har rammet dem. I meldingen bekrefter selskapet at de har lagt om til manuell drift ved en rekke anlegg.

Selskapet melder at de har stengt ned aktiviteten ved anlegg som driver med ekstruderte (bearbeidede) og valsede produkter, deriblant Holmestrand og Karmøy.

Aluminiumsverkene driver tilnærmet normalt, men enkelte deler av produksjonen opereres manuelt.

«Hydro arbeider med å nøytralisere angrepet, men kjenner hittil ikke det fulle omfanget av situasjonen. Det er for tidlig å indikere operasjonelle og økonomiske konsekvenser, samt tidsaspekt for å løse situasjonen», heter det i meldingen.

Selskapet skriver videre at de ikke har noen indikasjoner på at aluminiumsproduksjonen utenfor Norge er påvirket.