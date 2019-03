Hydro har fortsatt ikke fått noe krav fra hackerne, men opprettholder at det er snakk om et løsepengevirus.

– Vi har fortsatt ikke fått noe pengekrav, men det er heller ikke vårt hovedfokus nå, sier finansdirektør Eivind Kallevik, som onsdag ga en oppdatering om statusen for hackerangrepet mot Hydro.

Finansdirektøren benektet også direkte at Hydro har betalt løsepenger.

– Gårdagen var ekstremt hektisk for hele organisasjonen. Jeg vil skryte av staben på 35.000 ansatte over hele verden, som har møtt dette med den største profesjonalitet. Vi vil også takke alle relevante myndigheter, sier Kallevik.

Ikke tilknyttet nasjonal varsling

Hydro fikk spørsmål om hvorfor de ikke var knyttet til varslingssentralen Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Det er ikke mulig å si noe om hvor stor forskjell det ville gjort, sier Kallevik.

Han la til at det at man ikke var tilknyttet det nasjonale varslingssystemet med vilje.

– Det var en bevisst avgjørelse fra vår side. Vi hadde andre varslingssystemer som vi har valgt, sier Kallevik.

NSM gikk onsdag selv ut med nyheten om at Hydro ikke var tilknyttet deres overvåkingsnettverk under hackingangrepet. NSM kalte dette «uheldig».

På spørsmål fra Bank of America Merrill Lynch sier Kallevik at det er for tidlig å si noe om de finansielle konsekvensene.

– Så langt har det ikke hatt noe å si for bestillinger fra kundene våre.

Har meldt angrepet til Kripos

– Vi har i dag meldt angrepet til politiet. Vi har ingen tidslinje for når vi vil være helt oppe å gå igjen. Det viktigste for oss har vært å finne årsaken og roten til angrepet, sier Kallevik.

– Det er for tidlig å si noe om hvilken konsekvenser dette har fått, både operasjonelt og finansielt.

GA OPPDATERING: Finansdirektør Eivind Kallevik avholdt onsdag ettermiddag pressekonferanse i forbindelse med dataangrepet som rammet Hydro.

Kallevik ga en oppdatering om hvordan statusen er for driften.

– Det er fortsatt stopp ved noen fabrikker i USA og i Europa, først og fremst i divisjonen for bearbeidede produkter, sier Kallevik.

Har gjort fremskritt

Onsdag morgen gikk aluminiumsgiganten ut med meldingen om at de har gjort fremskritt etter det omfattende dataangrepet tirsdag, men at selskapet vet fortsatt ikke hvor lang tid det tar å gjenopprette stabil IT-drift.

Det var tirsdag morgen det ble kjent at Hydro er rammet av et cyberangrep, med løsepenger som uttalt mål.

For å forhindre at viruset spredte seg i selskapets infrastruktur, kuttet Hydro kontakten til datasystemene - og har kjørt driften uten datakraft.

Produksjonen av råaluminium går som normalt, men med stor grad av manuell drift.



E24 kunne tirsdag melde at man på aluminiumsverkene i Norge nå driver på «gamlemåten» - med beregninger utført med penn, papir og kalkulator.

Leveransene til kundene er imidlertid stabile, opplyses det.