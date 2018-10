Hydro stenger nok et anlegg i Brasil

Det betyr at det norske selskapet både stenger verdens største aluminaraffineri Alunorte, bauksittgruven Paragominas og aluminiumsverket Albras i Brasil.

– Det er en ganske dramatisk situasjon for Hydro, men også for delstaten Pará, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg onsdag kveld.



Samtidig kan Brasil-krisen få konsekvenser for «hundrevis» av arbeidsplasser på aluminiumsverk her i Norge, ifølge NRK.

– Det kan ikke utelukkes, men er for tidlig å si, skriver Hydro-talsmann Halvor Molland til E24.

Mangler forsyninger

I likhet med Alunorte har også Albras gått for halv kapasitet i Brasil den siste tiden. Dette anlegget er, i motsetning til Alunorte, et aluminiumsverk. Men det er Alunorte som forsyner verket med aluminaen som brukes i produksjonen.

Hydro sier verket ikke har noen alternativer til å få alumina fra Alunorte. Derfor må også Albras stenges, sammen med bauksittgruven.

Det skjer innen én til to uker, opplyser Hydro-sjefen.

– De er hundre prosent avhengig av Alunorte, så derfor starter vi nå på nedstengningen, sier Brandtzæg.

Nødplan

Hydro har bra med alumina på lager i Norge og Qatar, men trenger nye forsyninger.

Selskapet har lagt en nødplan for sine smelteverk som går ut på å redusere produksjonen og dermed bruken av råvaren alumina, opplyser Brandtzæg.

Han sier strømstyrken kan reduseres med 10–20 prosent.

Så sant det blir mulig, kan det ta to til tre måneder å starte Alunorte igjen, opplyser han.

– Vi får se hva som skjer, sier Brandtzæg.

Nå håper han brasilianske myndigheter får opp dampen. Selv om Brandtzæg avviser at stengingen er et politisk pressmiddel, fastslår han også at Hydro aldri ville måttet stenge anleggene dersom Brasil hadde latt dem bruke det nyeste rødslamdeponiet ved Alunorte, DSR2.

I møter

Myndighetene har i stedet krevd at Hydro kun benytter seg at det gamle deponiet DSR1, men ifølge Hydro har dette nå har gått ut på dato.

Selskapet viser til nye vurderinger utført fra eksterne fagfolk.

– De anbefaler at vi ikke lengre bruker deponiet. Dette er noe av den beste kompetansen som er å oppdrive. De kjenner DSR1 veldig godt, forsikrer Brandtzæg.

Han opplyser at det nå er pågående møtevirksomhet med brasilianske myndigheter.

– Det betyr ikke at det kommer en løsning, men det er ting som skjer, sier konsernsjefen.

Selskapet annonserte tidligere onsdag at stengingen uansett vil ha «betydelige» konsekvenser, både økonomisk og driftsmessig.

Hydro-aksjen stupte 13 prosent på Oslo Børs onsdag.