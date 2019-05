Norsk selskap kan være tre år unna kreftvaksine

Om tidligst tre til fire år kan verdens første universelle kreftvaksine være klar, laget av norske forskere.

Vaksinen står foran en avgjørende studie for å finne ut om den virker, skriver NRK.

– Den store drømmen er at kreft kan bli en kronisk sykdom som vi kan behandle, så det blir mer å leve med en kreftsykdom enn å dø av den, det er håpet vårt, forteller Jònas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i legemiddelselskapet Ultimovacs.

Ultimovacs er i gang med å utvikle en vaksine som skal kunne anvendes i forbindelse med all type kreft og holde den i sjakk. Selskapet mener at de har mulighet til å videreutvikle vaksinen for å virke forebyggende for pasienter som for eksempel har arvelig kreft i sin familie, skriver kanalen.

Ifølge forskerne vil vaksinen bidra til å de fleste overlever kreft, kombinert med dagens immunterapi.

I den avgjørende studien skal rundt 150 pasienter som er rammet av føflekkreft med spredning delta. Selskapet har signaler på at vaksinen virker, men den er ikke testet på mange nok til at de kan si det med stor sikkerhet.

Gjelsten største aksjonær

Den profilerte investoren Bjørn Rune Gjelsten er største aksjonær i Ultimovacs med en eierandel på 30,5 prosent av alle aksjene i selskapet, viser en oversikt på hjemmesidene.

Gjelsten var med fra selskapets oppstart. Han har vært engasjert i kampen mot kreft etter at faren fikk prostatarkreft tilbake i 2007.

– For meg begynte det emosjonelt, så har det blitt en investering etter hodet, og mye mer etter hvert. Vi skal gjøre en emisjon nå, der har vi allerede forpliktet oss til et betydelig beløp. 25 millioner kroner er det første jeg vil gå inn med nå, sier Gjelsten til rikskringkasteren.

Til nå har Gjelsten bidratt med 50,7 millioner kroner.

Skal på børs

Gjelsten er ikke den eneste profilerte investoren som har gått inn i bioteknologiselskapet.

Fra før har Stein Erik Hagen, Sundt-arvingene og Anders Wilhelmsen satset på selskapet, har Finansavisen skrevet tidligere.

Men selv med disse stjerneinvestorene har selskapet behov for mer penger.

Ifølge NRK trenger Ultimovacs 370 millioner kroner i ny kapital, og selskapet skal derfor på børs.

Sensommeren 2018 meldte Ultimovacs at det har kjøpt det svenske immunterapiselskapet Immuneed for 50,4 millioner kroner.

Ultimovacs skrev den gang at komplementære teknologier fra de to selskapene «bidrar med en unik plattform for utvikling av nye vaksineløsninger for behandling og mulig forebygging av kreft».