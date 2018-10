Brukte 100 millioner på logo som allerede finnes

Norsk Tipping annonserte sitt nye utseende denne uken. Det heleide statlige aksjeselskapet har brukt rundt 100 millioner kroner på ny logo og profilering.

Men logoen som spillselskapet presenterte, er helt lik logoen til det nedelandske IT-selskapet Xeptor, ser man bort fra fargene.

E24 har vært i kontakt med Xeptor, der det reageres med overraskelse over likheten mellom logoene.

En juridisk talsperson for selskapet sier de ikke var klar over Norsk Tippings logo, men at de vil undersøke saken før de eventuelt konkluderer og uttaler seg nærmere.

Kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, mener spillselskapet har sitt på det tørre.

IKKE PROBLEMATISK: Kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen sier de visste om Xeptors logo, men at de konkluderte med at selskapene opererer i så forskjellige markeder og geografi, at likheten ikke ville skade merkevaren.

– Vi finner det ikke problematisk at et mindre IT-selskap i et EU-land har denne logoen. Det er ikke registrert noen innsigelser i søkeprosessen, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen.

Hun sier spillselskapet har fulgt normale prosedyrer for registrering av merkevaren i Patentstyret.

– Visste at logoen lignet på andre

Det er det norske byrået Dinamo som fikk jobben med å omprofilere Norsk Tippings merkevare, inkludert logoen.

Seniorrådgiver i Dinamo, Alexandra Schou, sier de var fullt klar over at logoen lignet på flere andre logoer.

– Det er ikke ukjent for oss at logoens grunnform har likheter med andre – det er mange som bruker kryss i sine logosymboler.

Schou sier Dinamo kom opp med Norsk Tippings logo før de oppdaget at det fantes lignende utgaver, deriblant busselskapet Flixbuss og nevnte Xeptors logo.

IDENTISKE: Selskapene bruker aldri logoene uten farge, men tar man bort fargene fra Xeptor og Norsk Tippings kjennemerker, er logoene helt identiske.

– Idéen er ikke hentet fra noen andre selskapers logo, men en videreføring av Norsk Tippings kryss som symbol og fargebruken i dette, sier hun.

– Det er vanskelig å revolusjonere et kryss, vi opplever ikke dette som problematisk, forklarer Dinamo-rådgiveren.



Norsk Tipping: Visste om logoen

Også Norsk Tipping sier at de var klar over Xeptor-logoen fra før av.

– Dette konkrete merket har vi hatt en vurdering på underveis i prosessen da vi ble kjent med den, sier Sagstuen.

Hun sier at spillselskapet sammen med Dinamo kom frem til at likheten ikke var til hinder for revitaliseringen selskapet ønsket seg for kryss-symbolet, sier Sagstuen.

Xeptor opererer ikke i Norge, men er både i Sverige og Danmark og har totalt ti kontorer i Europa.

Norsk Tippings nye logo ble godkjent i Patentstyret i januar i år.

Det er ikke lenge siden Xeptor fikk sin logo fornyet. Selskapet kunngjorde i april i fjor at ny logo var på plass.

Norsk Tipping mener likheten ikke er skadelig, ettersom selskapene operer i forskjellige markeder.

Ekspert: Uheldig for begge selskaper

SKADELIG: Dosent ved Høyskolen Kristiania og merkevareekspert, Trond Blindheim, mener logoene er altfor like, og skadelig for begge selskaper.

Merkevareekspert og dosent ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, mener logoene er svært like.



– Dette er så likt at forbrukere lett kan forveksle selskapene med hverandre. Det er svært uheldig. Du skal være veldig flink for å se forskjell på disse logoene.

Han sier det hjelper at selskapene ikke operer i samme marked, og at plagiering i kreative yrker som regel ikke er bevisst.

Dinamo sier selv at de kom opp med logoen før de oppdaget Xeptors kjennemerke.

Blindheim påpeker at det er en risiko for at Xeptor ber Norsk Tipping endre logoen sin, og at man i ytterste konsekvens kan åpne for å saksøke spillgiganten, men at dette ofte løses på hyggeligere måter.

– Jeg mener dette reklamebyrået burde gått til logoped, sier Blindheim lattermildt.

Han sier det er vanlig at selskaper lager flere ulike utgaver av sin egen logo i forskjellige farger, og mener Norsk Tipping og Dinamo bør vurdere om man bør endre litt på logoen.