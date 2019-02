Bjørn Kise: Fem aktører ville inn i Norwegian etter IAG-budet

Det var ikke bare IAG som viste sin interesse for Norwegian i fjor.

Styreleder Bjørn Kise sier i et langt intervju med E24 at styret anbefalte å takke ja til et bud på selskapet i november, men at avtalen falt igjennom.

I april i fjor ble det kjent at IAG ville prøve å sikre seg hele Norwegian, men ifølge Kise var det flere interessenter som kom på banen og ville inn på eiersiden i flyselskapet.

– Hvor mange interessenter har det vært i Norwegian?

– Av dem som ville ta over eller komme inn med eierandeler i Norwegian – etter IAG har det vært 5, sier Kise til E24.

– Flere enn dette har vist interesse eller kommet med henvendelser.

Han vil ikke si noe om hvem interessentene var, og sier heller ingenting om hvem det er som kom med budet Kjos og Kise mente de ikke kunne si nei til.

Kise sier at interessenten styret takker ja til, hadde sagt at på grunn av Norwegians vekst måtte avtalen være gjennomført i løpet av 2018, ellers kunne konkurranselovgivning stå i veien for hele avtalen.

Tror spesialfond var budgiver



– Dette viser at det foregår ekstremt mye i kulissene som markedet ikke vet om, sier flyanalytiker, Hans Jørgen Elnæs, i Winair.

Han tror den aktuelle kjøperen kan ha vært en finansiell aktør.

– Det som har slått meg som en veldig god kandidat er det amerikanske private equity-fondet Indigo Partners, sier Elnæs til E24.

Spesialfondet holder til i Phoenix, Arizona, og er eid av William Franke som har holdt på med luftfart i mange tiår. Fondet er blant annet en stor eier i det ungarske lavprisselskapet Wizz Air, amerikanske Frontier, Jet Smart i Chile, og det inngikk i november en avtale om å gå inn i kriserammede Wow Air.

– Det de mangler er et langdistansekonsept. De selskapene de har er bare kort- og mellomdistanse på det amerikanske og europeiske kontinentet, sier Elnæs om Indigo.

Indigo Partners, som er storeier i flyselskapet WizzAir, blir nominert som en mulig interessent av flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Brexit-hinder



Et hinder for en amerikansk aktør som Indigo ville ifølge analytikeren vært reglene om at selskaper utenfor EU ikke får kjøpe mer enn 49 prosent av et selskap i EU og EØS.

– Da må de ha en europeisk partner. Det som kunne bli gjort, er å gjøre det gjennom Wizz Air, sier analytikeren.

I intervjuet viser styreleder Kise til «turbulenser i markedet i desember» og at «brexit var ikke avklart», som mulige årsaker til stadige utsettelser fra budgiveren.

– Wizz Air leverte ikke så gode fjerdekvartalstall, de er også opptatt av hva som skjer med brexit. Det passer godt inn med det Kise sier om utfordringer, som kanskje har gjort at Indigo og partneren til slutt ikke hentet inn den kapitalen som måtte på plass.

Elnæs jobber blant annet med rådgivning til spesialfond om luftfart. Han sier det er stor interesse for flyselskaper fra profesjonelle investorer.

– Spørsmålet som ofte dukker opp er om den beste løsningen er å kjøpe et flyselskap eller starte et nytt, både fra europeiske, amerikanske og asiatiske fond, sier analytikeren.