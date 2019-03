Bjørn Kise slutter som styreleder i Norwegian i mai

Norwegian skriver i en børsmelding at Bjørn Kise har meddelt valgkomiteen at han vil fratre som styreleder i flyselskapet etter den ordinære generalforsamlingen 7. mai.

Kise har vært medlem av styret i Norwegian siden 1993, og har ledet styret siden 2010.

– Beslutningen om å tre ut av styret i Norwegian er utelukkende min, sier han i en melding sendt ut mandag ettermiddag.

– Det har ikke vært et enkelt valg, men etter 25 år i styret, hvorav mange som styreleder, er jeg trygg på at dette er en riktig beslutning. Jeg har nå nådd en så moden alder at det er naturlig for meg å slippe nye krefter til. Dette er også i tråd med hva jeg orienterte valgkomiteen om i forkant av generalforsamlingen i 2018, sier Kise i meldingen.

Valgkomiteen er allerede i gang med arbeidet med å finne en ny styreleder. Kise gikk nylig ut av samme valgkomité.



Kise trakk seg som styreleder i Bank Norwegian i februar i fjor, som et ledd i å møte kritikk fra Finanstilsynet. Spørsmålet var om flyselskapet har «betydelig påvirkning» på banken med samme navn. Kise fortalte da at årsaken var at han ønsket å unngå at det sås tvil om flyselskapets innflytelse på forbrukslånsbanken.

– Kan være første steget i et generasjonsskifte

– Bjørn og Bjørn har vært de to hovedmotorene i det selskapet i lang tid. Men alt har en tid, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til E24.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Elnæs har årevis med erfaring fra Ryanair, Qatar Airways og brasilianske Varig.

– Dette kan være det første steget i et generasjonsskifte i Norwegian, og så beholder de hovedmotor nummer to på full gass ennå, med Bjørn Kjos, sier han.

Elnæs peker videre på at Norwegian er på vei inn i en ny fase, der veksten skal bremses og underskudd snus til overskudd.

– Nå skal de prøve å gjøre profitt på det de holder på med, og da er kanskje tiden inne for å justere litt på bryterne, få inn noen andre med annen type kompetanse, sier Elnæs.

– Jeg er sikker på at de klarer å finne en styreleder som håndterer dette meget bra, legger han til.

Bjørn Kise har så langt ikke besvart E24 henvendelser, mens Norwegian viser til meldingen som er sendt ut.

Eierskapet i Norwegian



Bjørn Kise er en av de større Norwegian-eierne gjennom investeringsselskapet HBK Holding AS, der Bjørn Kjos eier 84,6 prosent og Kise eier 9,1 prosent.

Etter emisjonen i Norwegian har deres eierandel blitt redusert. I februar ble det opplyst at HBK vil eie 17,1 prosent av selskapet etter emisjonen, ned fra 24,7 prosent.

Investeringsselskapet Sneisungen, der Bjørn Kjos eier 49 prosent og Bjørn Kise eier 51 prosent ble sittende med en uendret eierandel på 1,4 prosent av Norwegian etter emisjonen.