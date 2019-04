Kjos «testet» Max-fly etter dødsulykkene

Norwegian-sjef Bjørn Kjos er i Seattle for å snakke med Boeing om problemene knyttet til 737 Max-flyene. Onsdag kveld skriver han på Twitter at han har vært i en flysimulator med både den nye og gamle versjonen av datasystemet MCAS, for å se hvordan det nye systemet fungerer dersom det skjer en feil.

– Det nye systemet virker idiot-sikkert selv om du ikke flyr på autopilot, eller om du ikke skrur autopiloten av dersom et problem oppstår, skriver Kjos på Twitter.

Det har vært spekulert i at det var nettopp datasystemet MCAS som førte til flystyrtene med Max-flyene i Indonesia og Etiopia. Etter et Ethiopian Airlines Max-fly styrtet utenfor Addis Abeba i mars anbefalte Boeing alle flyselskap om å sette Max-flyene på bakken.

– Jeg håper luftfartsmyndighetene som alltid vil ha sikkerheten i fokus og ikke bli diktert av politikk, skriver Kjos før han fortsetter,

– Jeg vil gjerne ta med meg min familie om bord i et Norwegian Max-fly.

Det var mandag Kjos gjorde det kjent at han ville dra til Seattle for å ha samtaler med Boeing. Onsdag formiddag kunne han fortelle at han hadde hatt gode møter.

– Vi diskuterte at Max-flyene er satt på bakken, og hvordan vi kan komme oss igjennom denne vanskelige situasjonen, skriver Kjos.

Norwegian har 18 Boeing 737 Max 8-fly, som for tiden står på bakken etter flystyrtene. Videre har flyselskapet en bestilling på 92 Max-fly de ennå ikke har mottatt. planen var at de skulle få 16 i 2019, 12 i 2020 og 64 fra 2021 og utover.

Vil at Boeing betaler

I forrige måned sa Norwegian-sjefen at selskapet leier inn fly for å sikre at passasjerene kommer dit de skal.

– Forskjellen er kanskje bare at noen vil måtte fly Boeing 787-fly, altså Dreamlinere, sa Kjos.

Norwegian har hele tiden sagt at Boeing må dekke regningen for at flyene står på bakken.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 i midten av mars.