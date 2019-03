Kjos utelukker ikke at Max-problemene kan ødelegge lønnsomheten i 2019

Max-problemene kan ende opp med å gå ut over Bjørn Kjos og Norwegians uttalte mål om å være lønnsomme i 2019.

Det sier Bjørn Kjos i et intervju med E24.

Norwegian har blitt nødt til å sette alle sine Boeing 737 Max 8-fly på bakken, etter at to dødelige flyulykker med flytypen førte til at alle slike fly ble satt på bakken verden over.

– Vi må se. Om Max-flyene kommer i drift igjen i løpet av noen uker vil det ikke ha så mye å si. Men tar det månedsvis så vil det ha betydning og det vil koste penger. Det vil jo også avhenge av hvor mye vi får refundert av flyfabrikken.

– Men du åpner for at disse problemene kan gjøre det vanskelig å oppnå målene?



– Vi er fremdeles bare i mars, så det er vanskelig å si. Jeg har lært meg at i denne bransjen er det mye som kan endre seg. Men vi har en ambisjon om å være profitable i 2019.

Forventer refundering

Norwegian varslet like etter de satte Max-flyene sine på bakken at de ville sende hele regningen for dette til flyfabrikken Boeing. Enkelte, som Eivind Roald i Altor, tvilte på om Boeing ville gå med på dette.

Kjos tror derimot ikke det vil bli et problem.

– Kostnadene som kommer av Max-problemene vil hovedsakelig være fra å leie fly. Da vi hadde problemer med Dreamlinerne og måtte leie fly dekket Rolls-Royce dette. Det tar vi for gitt at Boeing også gjør i denne situasjonen.

Bjørn Kjos forventer at Boeing tar regningen for at Norwegian måtte sette Max-flyene på bakken.

– Har dere hatt samtaler med Boeing om dette?

– Vi skal ha det i neste uke. Men jeg regner ikke med at det blir noe problem.

Skyver på flysalg

Mandag meldte Norwegian at de utsetter salget av seks Boeing 737-800-fly. Dette gjør de på grunn av problemene med Max-flyene.

– Vi har seks fly som vi egentlig skulle levere for salg, så da utsetter vi leveringsdatoen. Vi får frigjort seks stykker og vi setter vi inn to Dreamlinere. De Dreamlinerne tar unna passasjerer nok for fire Max-fly, så da har vi dekket for ti av flyene som måtte settes på bakken, sier Kjos til E24.

– Noen flyginger vil bli slått sammen og ved påsketider vil vi komme til å leie inn ekstra fly. Men det er bare 3 av 100 flighter som blir slått sammen.

Flyselskapet melder også at de fortsetter å omdisponere flyene i sin egen flåte for å holde antall kanselleringer så lavt som mulig.