– Jeg har stor respekt for alle våre nordiske konkurrenter og ikke minst den reisen Norwegian under ledelse av Bjørn Kjos har gjort, sier SAS' konsernsjef Rickard Gustafson.

Onsdag meldte Norwegian-sjefen sin avgang. Det kom frem i en børsmelding fra selskapet.

– Jeg ønsker dem lykke til fremover, sier Gustafson i en e-post via sin pressetjeneste.

Risikovilje

Hans Jørgen Elnæs i Winair mener den avtroppende Norwegian-toppen har gjort en god jobb i selskapet.



– Han har vært en tøff leder og har tatt en del risiko som i ettertid har vist seg å være ganske riktig. Men da han drev med det var det ikke så mange som forsto hva han holdt på med, sier flyanalytikeren til E24.

– Hadde han ikke gjort det han gjorde hadde ikke Norwegian vært i luften i dag.

Alf Hansen, leder i pilotforbundet i Norwegian, mener Kjos har gjort en fantastisk jobb med å bygge det selskapet Norwegian er i dag.



– I dag har vi et antall fly som ingen trodde på da han startet opp, og mange tusen ansatte.

Rene-Charles Gustavsen, leder av kabinforeningen i Norwegian, mener også at Kjos' risikovilje har vært god for selskapet.

– Kjos har gjort de store endringene som måtte til, og han har tatt sjanser når de kom, sier Gustavsen.

KONKURRENT: SAS-sjef Rickard Gustafson ønsker Norwegian lykke til fremover.

Har vært ventet

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er imidlertid ikke overrasket over at Kjos går av.

– Nå har Norwegian levert et godt resultat for andre kvartal og de guider at selskapet er på god vei. Det har vært målet til Bjørn Kjos og da tror jeg han føler seg trygg på at Geir Karlsen og resten av selskapet klarer å drive Norwegian videre, sier Hans Jørgen Elnæs. Norwegian økte omsetningen med 1,6 milliarder i andre kvartal, mens resultatet før skatt falt betraktelig på grunn av økte renteutgifter og 737 Max-problemene. Finansdirektør Geir Karlsen går inn som fungerende konsernsjef i selskapet. Kjos skal fortsatt ha en sentral rolle i selskapet som rådgiver for styret, opplyser Norwegian i en pressemelding. – Avgangen har vært ventet. Han har jo hintet om det flere ganger i løpet av våren, sier Alf Hansen i pilotforbundet. Overrasket over tidspunktet

Investor Jan Petter Sissener er heller ikke spesielt overrasket over at Kjos gir seg som konsernsjef. Han mener det er naturlig at Norwegian-sjefen går vekk fra en krevende jobb som 72-åring.

– Men jeg er overrasket over tidspunktet han velger å gå av på, sier Sissener til E24.

– Kjos har sagt at han jobber med å få til strategiske allianser for Norwegian, og det er kjøpere som snoker i sivet. Jeg hadde ventet at han ville fullføre den jobben før han gikk av, sier investoren.

Forrige uke ble det spekulert i om IAG ville legge inn et bud på Norwegian, noe IAG avviste.

GÅR AV: Bjørn Kjos skal fortsatt ha en sentral rolle i selskapet. Her ved presentasjon av kvartalsrapporten onsdag.

Trist for de ansatte

– At Bjørn Kjos gir stafettpinnen videre er både en trist nyhet for de ansatte og en god nyhet for familien, sier kabinforeningslederen.

Gustavsen har vært i selskapet i 12 år og har fulgt Kjos i de fleste av årene hans som leder.

– Han har skapt et fantastisk eventyr, og fått satt bitene på plass. Han har virkelig fått satt Norge og luftfarten på kartet, sier Gustavsen.

Tror på intern kandidat

Prosessen med å finne en ny kandidat er allerede i gang.

– Den nye konsernsjefens hovedoppgave vil være å sikre en stabil og lønnsom drift, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer, sier styreleder Niels Smedegaard i en pressemelding fra Norwegian.

Elnæs tror den nye sjefen kan komme fra innsiden av selskapet. Norwegian vil trolig ha en kandidat som kjenner selskapet godt.

– Jeg tror Geir Karlsen er en god kandidat til å ta over jobben permanent. Ole Kristian Melhus er også en god kandidat internt i selskapet, sier Elnæs.

Melhus er i dag sjef for Norwegians Argentina-satsing, mens Karlsen er finansdirektør og vil fungere som konsernsjef.

I morgentimene på Oslo Børs er det berg-og-dalbane for Norwegian-aksjen. Den steg 2,89 prosent i åpningsminuttene før den snudde ned til 3 prosent. Klokken 9.30 faller selskapet 1,57 prosent.