Niels Smedegaard innstilles som styreleder i Norwegian

Saken oppdateres.

Det kommer frem i forbindelse med innkallingen til flyselskapets generalforsamling som avholdes 7. mai. Nåværende styreleder Bjørn Kise har tidligere offentliggjort at han ikke stiller til gjenvalg.

«Nominasjonskomiteen innstiller at Niels Smedegaard velges som nytt styremedlem, med anbefalingen om at styret vurdere han som ny styreleder,» heter det i innkallingen.

– Jeg er selvfølgelig glad for innstillingen, men ellers så avholder jeg meg fra flere kommentarer inntil til jeg er valgt, sier Smedegaard til E24.

Norwegians nominasjonskomité anbefaler samtidig at Ingrid Elvira Leisner blir nytt styremedlem i selskapet. Styremedlem Ada Kjeseth tar ikke gjenvalg.

Smedegaard har vært administrerende direktør i DFDS siden 2007. I mars ble det kjent at han forlater stillingen i utgangen av april.

Han har tidligere vært finansdirektør i flymatleverandøren, Gate Gourmet Group, og strategidirektør i Swissair. Tidlig på 90-tallet arbeidet han også i SAS.

«Bra valg»

Norwegian har i vinter stått midt i en krevende prosess der selskapet både har iverksatt en rekke grep for å kutte kostnader og redusere investeringsbehovet, samtidig som det ble hentet inn tre milliarder i en emisjon i aksjemarkedet. Det skjedde etter et fjorår som endte med milliardunderskudd.

For en snau uke siden meldte selskapet at de utsetter leveranser av Airbus-fly for 4,9 milliarder kroner.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier at han ikke hadde Smedegaard på radaren som ny Norwegian-styreleder, men at han «virker som et bra valg».

– Bakgrunnen hans er ikke ille. Han kan bringe litt friskt blod inn i styret, sier Elnæs.

Han peker på at Norwegian nå har gått fra en vekstfase til konsolidering.

– Norwegian trenger en som er god til å skifte fra vekst til kommersiell bærekraft, og da er Smedegaard et godt valg, sier Elnæs.

«Gjort en imponerende jobb i DFDS»

Den foreslåtte styrelederen har en rekke styreposisjoner, og er blant annet styreleder i European Community Shipowners’ Associations. Smedegaard er dansk statsborger.

Da det ble kjent at Smedegaard ville forlate DFDS uttalte han at det hadde vært en fantastisk reise, men at tiden nå var inne for å bruke sin energi og erfaring på sine styreverv.

Les også: (+) Bjørn Kise snakket ut om Norwegian-salget som falt igjennom: - Ja, jeg var skuffet

Styreleder Claus V. Hemmingsen sa i en uttalelse at Smedegaard hadde gjennomført en «imponerende» transformasjon av selskapet.

«I tiden han har ledet selskapet, har det mer enn doblet sin størrelse. DFDS er i dag et langt mer lønnsomt selskap, med høyt kvalifiserte ansatte som er godt forberedt for videre vekst og for å håndtere de utfordringene som fremtiden bringer,» sa Hemmingsen.

Kan ta over etter Kise

18. mars opplyste Bjørn Kise at han ville fratre som styreleder i flyselskapet etter den ordinære generalforsamlingen.

Han har vært medlem av styret siden 1993, og har ledet styret siden 2010.

– Det har ikke vært et enkelt valg, men etter 25 år i styret, hvorav mange som styreleder, er jeg trygg på at dette er en riktig beslutning. Jeg har nå nådd en så moden alder at det er naturlig for meg å slippe nye krefter til. Dette er også i tråd med hva jeg orienterte valgkomiteen om i forkant av generalforsamlingen i 2018, sa Kise den gang.