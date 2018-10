Norwegian er største «utlending» i New York: Frykter nye avgifter demper reiselysten

Som E24 omtalte tidligere denne uken, har Norwegian passert British Airways som det største internasjonale flyselskapet på New York-flyplassene.

Lavprisselskapet hadde per juli fraktet 1,67 millioner passasjer til og fra flyplassene Newark, JFK og Stewart de siste 12 månedene, viser ferske trafikktall fra det offentlig eide transportselskapet Port Authority of New York and New Jersey.

Passasjertallene illustrerer også Norwegians kraftige vekst, for på samme tid i fjor viste juli-rapporten at selskapet de foregående 12 månedene hadde fraktet 750.000 passasjerer til og fra New York.

Men mens Norwegian kunne juble over å ha inntatt New York-tronen, varslet regjeringen mandag en differensiering av den omdiskuterte flypassasjeravgiften.

Det innebærer at avgiften på innenriks- og Europa-ruter kuttes fra 83 til 75 kroner, mens avgiften på langdistanse, til eksempelvis New York, mer enn dobles til 200 kroner.

– Et massivt skattetrykk på 2,8 milliarder

Flypassasjeravgiften som overraskende dukket opp i forhandlingene på Stortinget om budsjettet før julen 2015, ble innført våren 2016. Nyheten om at den overlever har ikke akkurat blitt mottatt med applaus fra norske flyselskaper og reiselivsnæring denne uken.

Kort tid etter at budsjettet ble lagt frem varslet Widerøe at de nå vil se på hvilke ruter som kuttes. Selskapet er allerede under press og sliter som alle flyselskaper med en oljepris som har steget kraftig. I mars varslet selskapet kutt i blant annet Lofoten.

– Vi vil at avgiften skal fjernes helt og vi er prinsipielt mot avgifter som gir mindre aktivitet i næringslivet – for det er det dette medfører, sier Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

Han sier at Norwegian er glade for at avgiften på kortdistanse reduseres, men at økningen på langdistanse blir feil. Han peker på at slike avgifter er innført i både Sverige (på opp til 400 kroner) og i Storbritannia, og den britiske flypassasjeravgiften var en viktig årsak til at USA-rutene fra Skottland og Nord-Irland ble lagt ned.

USA-rutene fra Irland beholdes, og der er det ikke avgift.

KRITISK: Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

– Det er et paradoks at regjeringen foreslår dette når de samtidig ønsker at den norske turistnæringen skal blomstre, sier Sandaker-Nielsen og peker blant annet på de store mengdene amerikanere som selskapet hvert år flyr inn til Norge, og som igjen skaper tusenvis av norske arbeidsplasser.

Hos SAS er de enige med Norwegian i kritikken av de økende flyskattene, men informasjonssjef Knut Morten Johansen sier at reduksjonen i avgiften på europeiske flyturer er «et første skritt i riktig retning».

– Flypassasjeravgiften har vært svært distriktsfiendtlig, og reaksjonene (på budsjettforslaget, journ.anm.) vi har sett fra Widerøe, indikerer også at reduksjonen på avgiften for korte turer blir for liten, sier Johansen, og fortsetter:

– Gjennom de siste fem årene har det vært en økning i avgiftene som nå gir et massivt skattetrykk på luftfarten på 2,8 milliarder, sier Johansen i SAS og lister opp den nye flypassasjeravgiften på 2,0 milliarder, økt CO₂-avgift på 500 millioner og økt moms på 300 millioner.

Vil se an passasjerenes reaksjon

Selv om en avgift på 200 kroner på en flytur til USA eller Asia kan høres lite ut, er det små marginer i luftfarten. Siden mye trafikk er drevet av lave priser, skal det også lite til før slik avgifter kan gjøre ruter ulønnsomme.

På toppen av dette kommer presset alle flyselskaper nå opplever fra en økt oljepris som slår ut i høye drivstoffpriser.

– Hvilken effekt har denne avgiften på rutetilbudet i Norge?

– Det har vi foreløpig ikke fått sett på, men dette taler ikke til Norges fordel når man som flyselskap står overfor valget mellom hvilke byer man skal legge ruter og baser til, sier Johansen i SAS.

NEW YORK: Norwegian har tatt over tronen som største europeiske flyselskap i New York. Men selskapet setter ikke pris på at avgiften på langdistanseruter fra Norge øker. Bildet er tatt fra observatoriet i One World Trade Center. Det viser storbyens finansdistrikt på Manhatten i forgrunnen med bydelen Brooklyn i bakgrunnen.

– Det er for tidlig å si og vi må se hvordan det påvirker etterspørselen, sier Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Ryanair valgte som kjent å legge ned sin base på Rygge da flypassasjeravgiften ble innført, men har returnert til Oslo-området i et langt mindre omfang med enkelte avganger fra Oslo Lufthavn.

Mens Sverige har en avgift som kan stige til 400 kroner på langdistanse og regjeringen foreslår en avgift på 200 kroner her hjemme, er det ingen slik avgift i Danmark.

Både i SAS og Norwegian er de oppgitte over at avgiftsinntektene ikke brukes til nettopp å gjøre luftfarten grønnere, men at pengene bare går rett inn i statskassen.

Sandaker-Nielsen sier at hvis man faktisk ønsket å gjøre noe for miljøet, burde man gi klare incentiver for å investere i nye fly, fremfor å bare avgiftsbelegge en hel næring.

– Man kunne heller hatt en avgift for tomme seter eller en avgift etter faktiske CO₂-utslipp, og brukt pengene til et CO₂-fond som kan bidra med tiltak i luftfarten, sier Sandaker-Nielsen.

Mens Norwegian allerede har en moderne flåte og løpende mottar splitter nye Boeing- og Airbus-fly har SAS nylig lagt inn en ordre på Airbus-fly til rundt 52 milliarder.

RAMMER OMSTILLINGEN: Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, mener selskapets omstillingsevne rammes av avgiftstrykket.

SAS skulle gjerne sett at man kunne brukt avgiftsinntektene til å løfte frem bærekraftig biodrivstoff fra skogsavfall i Skandinavia:

– Avgiftstrykket påvirker vår evne til å satse på den nødvendige omstillingen. Biodrivstoff koster fort tre ganger mer enn vanlig drivstoff, men med budsjettforslaget forstår vi det slik at dette er et løft vi må ta selv. Vi har et mål om at vi i 2030 skal bruke like mye biodrivstoff som vi trenger til all innenrikstransport, sier Johansen i SAS.

Britisk avgift skviste Skottland-ruter



Nylig kom nyheten om at Norwegian dropper rutene sine til USA fra Nord-Irland og Skottland. Rutene ble rett og slett ikke lønnsomme, blant annet på grunn av den britiske flyavgiften.

Norwegian spisser heller langdistansesatsingen sin inn mot London, der lønnsomheten er bedre, med flere frekvenser til USA og vurderer blant annet nye ruter til Sør-Amerika i tillegg til Buenos Aires-ruten de allerede har.

Nå frakter selskapet altså flere passasjerer en British Airways, Air France, KLM og andre tradisjonelle giganter til og fra New York, selv om de amerikanske selskapene Delta, United, American og JetBlue fortsatt er størst.

– Det er jo selvfølgelig gøy, særlig fordi vi snakker om tradisjonelle nettverksselskap som har betjent New York i så mange tiår. Dette viser jo at vårt tilbud, med lave priser og den mest miljøvennlige flåten over Atlanterhavet, er ettertraktet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Statistikken teller alle flyginger, slik at tallene inkluderer Norwegians langdistanseruter fra Skandinavia, Frankrike, Spania, Irland og Storbritannia. På ruter mellom Storbritannia og New York-området er British Airways fortsatt desidert størst, selv om Norwegian altså vokser og vokser.

Selskapet opplyser at de nå skal øke fra to til tre daglige avganger mellom London og New York, mens en rask opptelling E24 har gjort viser at British Airways har rundt 15 daglige avganger på strekningen, avhengig av dag.

– Hvordan vil nedleggelsen av USA-rutene fra Skottland og Nord-Irland påvirke veksten fremover, kan vi vente en vekst også neste år?

– Vi har ingen planer om å redusere satsingen på New York, og de rutene er relativt små i den store sammenhengen, sier Sandaker-Nielsen og peker på at de ble operert med mindre 737 Max-fly, mens de tradisjonelle langdistanserutene fra London og Skandinavia opereres med de langt større Dreamliner-flyene.

– Strategien vår om å øke frekvensen på eksisterende ruter ligger fast, samtidig som vi også har vært tydelige på at vi ser på nye ruter fra London til for eksempel Brasil, sier han videre.