Norwegian fraktet 2,63 millioner passasjerer i januar

Flyselskapet Norwegian legger onsdag morgen frem trafikktall for januar som viser en vekst på 13 prosent fra året før. Totalt fraktet flyselskapet 2,63 millioner passasjerer i løpet av årets første måned.

– Vi er godt fornøyd med passasjerveksten i januar, en måned som tradisjonelt er preget av lavere etterspørsel. Etter en periode med kraftig ekspansjon vil veksten nå avta og vi skal redusere kostnader og øke lønnsomheten, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Fyllingsgrad



Flyselskapets inntekter per fløyet passasjerkilometer (yield) havnet på 0,35 kroner, opp fra 0,32 prosent fra året før. Samtidig var inntektene per tilgjengelige passasjerkilometer på 0,26 kroner, uendret fra året før.

Selskapets fyllingsgrad havnet på 76,1 prosent i januar, ned 5,9 prosentpoeng fra samme måned i fjor. Det totale antallet setekilometer selskapet trafikkerte (ASK) i løpet av måneden økte med 27 prosent.

Tjente på høyere oljepris

Da selskapet i januar presenterte tallene for desember ble det kjent at selskapet måtte ta et tap på drivstoffutgifter på 1,84 milliarder kroner. Selskapet prissikrer deler av det fremtidige drivstoffforbruket gjennom ordningen som kalles hedging.

I januar er situasjonen bedre viser de ferske tallene. Selskapet estimerer at de har tjent 627 millioner kroner hittil i kvartalet. Dette inkluderer en urealisert gevinst på hedge-posisjoner på totalt 701 millioner kroner.

Ved å hedge er selskapet sikret fast pris på drivstoff uansett om prisene stiger. I januar alene steg oljeprisen fra 54,14 dollar til 62,84 dollar fatet. Det tilsvarer en oppgang på like over 16 prosent.

Turbulens



Flyselskapet har de siste ukene hatt det svært turbulent etter at det ble kjent at IAG ikke lenger vil kjøpe selskapet. Forrige uke varslet Norwegian at de vil hente 3 milliarder kroner i en emisjon.

Til E24 kunne styreleder Bjørn Kise fredag fortelle at både han og konsernsjef Bjørn Kjos allerede i november godtok et bud fra en av selskapets fem interessenter. Avtalen gikk i vasken før styret i det hele tatt fikk presentert tilbudet.