Norwegian setter opp ekstra avganger til flere norske byer

Norwegian opplyser til E24 at de setter opp ekstra flyginger i morgen, lørdag, i møte med stor pågang. Grepet kommer mens storstreiken i SAS rammer flytrafikken.

– For å hjelpe passasjerer som ikke kommer seg til sin destinasjon har vi jobbet på spreng i dag for å kunne sette opp noen ekstra avganger, uttaler pressetalsperson Astrid Mannion-Gibson.

– Vi har klart å sette opp noen få ekstra flyginger i morgen fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Ålesund og Tromsø.

Gibson understreker at det for tiden er stor pågang, og at de som ønsker plass må være raske.

Samme dag har de norske, svenske og danske SAS-piloter gått ut i streik, og 673 SAS-flyginger har blitt kansellert. Det rammer over 72.000 passasjerer.

Selskapet har også kansellert de aller fleste flyginger fra norske flyplasser lørdag, ifølge Avinors sider.

Stor pågang ga skyhøye priser

Kanselleringene har ført til at svært mange SAS-passasjerer er på utkikk etter reiser via andre selskap, og har fredag opplevd både høye priser og få flyginger.

Fredag formiddag var det kun én avgang ledig til Stockholm med Norwegian. Prisen for flyturen, som går via Helsinki, lå på 8.231 kroner.

– Prisene styres som vanlig av tilbud og etterspørsel. Vi opplever nå ekstra stor pågang og da er det helt naturlig at prisene justeres, sa Lasse Sandaker-Nielsen, som er informasjonsdirektør i Norwegian, til E24 tidligere fredag.

