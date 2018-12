Norwegian sikrer finansiering av nye fly

Etter måneder med analyser om at Norwegian kan komme i brudd med lånevilkårene ved nyttår, kommer selskapet med en oppdatering på julaften.

Selskapet skriver blant annet at finansieringen av alle flyene som leveres i første halvår 2019 er sikret.

I meldingen skriver Norwegian imidlertid ingenting om det mye omtalte egenkapitalkravet på 1,5 milliarder kroner, og om selskapet vil klare å holde seg over gulvet kreditorene har satt eller ikke. Mange analytikere har påpekt at flyselskapet kan dippe under dette gulvet i første kvartal.

For å bedre den økonomiske situasjonen har flyselskapet til sammen solgt åtte Boeing 737–800 fly og fem Airbus A320neo.

Julaften melder selskapet om at de har inngått en intensjonsavtale om salg av ytterligere to fly. Selskapet skriver ikke hvilken flytype det er snakk om i den nyeste avtalen.

Avtale rundt motorproblemer

Norwegian melder at de nå har inngått en avtale med Rolls-Royce i kjølvannet av alle motorproblemene som har rammet Norwegian og andre flyselskapers Dreamliner-flåter.

E24 skrev tidligere denne måneden om hvordan problemene førte til at Norwegian og OSM Aviation har stanset all nyrekruttering av piloter til Dreamliner-flåten inntil videre. I tillegg har selskapet også bremset veksten i 737-pilotrekrutteringen (til Europa-flåten).

Norwegian skriver av vilkårene i avtalen med Rolls-Royce er konfidensielle, men skriver at avtalen «vil ha en positiv effekt fra første kvartal 2019».

I oktober uttalte finansdirektør Geir Karlsen at man regnet med at motorproblemene ville gi selskapet merkostnader på en milliard, utover kompensasjonene fra Rolls-Royce.

Lover oppdatering rundt kostnadsprogram

Selskapets kostnadsprogram har nå fått et navn: #Focus2019. Programmet skal gi rundt to milliarder i besparelser, og det er det samme som selskapet kommuniserte i oktober.

Selskapet lover en oppdatering på arbeidet under presentasjonen av resultatene for første kvartal.

Norwegian har tidligere uttalt at de håpet å lande en avtale om et nytt felleseid selskap (joint venture) innen nyttår. Julaften skriver selskapet at «arbeidet fortsetter med full styrke», men gir ingen indikasjon på om man er nær en avtale med en ny partner eller ikke.