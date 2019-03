Norwegian utsetter potensielt salg av seks Boeing 737–800

Norwegian skriver i en oppdatering at de utsetter det potensielle salget av seks Boeing 737–800 fly. Det etter at 737 Max-flyene fortsetter å stå på bakken som følge av en ulykke i Etiopia som involverte flytypen.

Samtidig forbereder Norwegian seg på å leie inn fly med besetning – såkalt «wet-lease» – for å avhjelpe trafikkbehovet.

Flyselskapet skriver også at de fortsetter å omdisponere flyene i sin egen flåte for å holde antall kanselleringer så lavt som mulig.

110 rammes ikke



Boeing 737 Max er flytypen som ble brukt under flystyrtene i Etiopia i mars og Indonesia i oktober i fjor, der henholdsvis 157 og 189 personer mistet livet.

Norwegian har omtrent 110 versjoner av Boeings 737–800-fly som ikke rammes av det midlertidige forbudet, og vil i tillegg benytte seg av ledig kapasitet i 787 Dreamliner-flåten, ifølge meldingen.

Det har tidligere blitt anslått at om Norwegian skulle erstatte alle sine 18 fly av Boeing 737 Max 8, ville det bety en månedlig regning på 38,5 millioner kroner, bare i leie.

Det norske selskapet har sagt at de vil kreve Boeing for alle ekstra kostnader som påløper.

I et intervju med NRK mandag sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos at at han er trygg på at Boeing kommer til å dekke utgiftene i forbindelse med trøbbelet med 737 Max-flyene.

– Det er ikke noe grunn til å forvente at Boeing opptre annerledes enn Rolls-Royce gjør. Jeg føler meg ganske trygg på at Boeing vil dekke de utgiftene vi har, sier Kjos.

Passasjerer som blir påvirket av forbudet har blitt flyttet over til nye flyginger, men har ikke krav på EUs standardkompensasjon, skriver selskapet.

Følger anbefalinger

Norwegian skriver at de fortsetter å være i «nær dialog» med europeiske flymyndigheter, og at de følger deres instruksjoner og anbefalinger.

Det er ikke bare Norwegian som er i hardt vær etter krasjen i Etiopia. Det indonesiske flyselskapet Garuda har fortalt at de kansellerer kontrakter for kjøp av 49 nye 737-Max-fly, og Air Canada har varslet at de vil holde Boeing 737 Max-8-flyene på bakken frem til tidligst 1. juli.

Beregninger publisert av CNN i forrige uke viser at flyprodusenten Boeing kan tape opptil 43 milliarder kroner dersom 737 Max-flyene nå blir stående på bakken i tre måneder. Det er Wall Street-analytikerne i Melius Research og Jefferies som har kommet frem til tallene.