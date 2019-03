En rekke lands luftfartsmyndigheter og en rekke flyselskaper har bestemt at fly av typen Boeing 737 Max 8 skal settes på bakken inntil videre.

Det får også følger for en del fly som allerede er i luften.

Flightradar24 påpeker i sin Twitter-feed at flere Boeing 737 Max-fly er i ferd med å snu og lande andre steder enn planlagt:

Norwegians rute DY4545 fra Stockholm til Tel Aviv har snudd og ser ut som den er på vei tilbake til Sverige

To Turkish Airlines-ruter (TK1997 og TK1969) på vei til henholdsvis London og Birmingham har snudd og ser ut til å være på vei tilbake til Istanbul

«Alle våre 737 Max 8-fly som er i lufta vil enten fortsette til destinasjon eller returnere til hjemmebase», skriver Norwegian i en oppdatert melding tirsdag ettermiddag.



Selskapet valgte tirsdag å sette 18 fly av denne typen på bakken etter råd fra europeiske luftfartsmyndigheter.

«Vi gjør nå vårt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt og jobber med å omdisponere flyflåten, slå sammen flyginger og booker om passasjerer til andre flygninger for å begrense konsekvensene for de reisende», skriver selskapet.

«Vi beklager til de som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først», skriver Norwegian.

Aksjen falt

Norwegian-aksjen falt med nesten ni prosent på det meste etter nyheten om at selskapets 18 737 Max 8-fly skal settes på bakken. Da Oslo Børs stengte var aksjen ned 2,9 prosent for dagen.

Luftfartstilsynet opplyser til E24 at de ikke har noen kommentar til Norwegians suspensjon for øyeblikket.

En rekke myndigheter og flyselskaper har satt flytypen på bakken.

Suspenderer alle flyginger

I en melding til E24 fra Norwegian skriver flyselskapet tirsdag at det midlertidig suspenderer alle flyginger med Boeing 737 Max etter anbefaling fra europeiske luftfartsmyndigheter.

Nyheten kommer etter at et fly av samme typen tilhørende indonesiske Lion Air styrtet i oktober i fjor, og et fra Ethiopian Airlines styrtet søndag.

Icelandair og TUI har også valgt å suspendere 737 Max-flyene.

Flyprodusenten Boeing sier i en uttalelse at selskapet ikke har noen grunn til å gi nye råd om flytypen.

– Sikkerhet er Boeings førsteprioritet, og vi har full tillit til sikkerheten for 737 Max, skriver Boeing.

– USAs Federal Aviation Administration legger ikke opp til ytterligere handling på dette tidspunktet, og basert på informasjonen som er tilgjengelig nå har vi ikke noen grunn til å gi nye råd til operatørene, skriver flyprodusenten.

Flere fly i luften

En rekke Norwegian-fly av typen 737 Max 8 er fremdeles i luften, ifølge Flightradar24.

Det er ni slike fly i luften, ifølge flyovervåkningstjenestens kart.

Disse befinner seg i skrivende stund blant annet utenfor Marokko, utenfor Portugal, samt over Tyskland, Ukraina og Finland.