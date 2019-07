Spansk avis: IAG forbereder nytt bud på Norwegian

Saken oppdateres.

Budet på 1.100 millioner euro, som tilsvarer 10,59 milliarder norske kroner, er rundt dobbelt så mye som markedsverdien til selskapet på 5,5 milliarder, basert på sluttkurs torsdag.

Det er den spanske nettavisen Okdiaro som skriver dette. International Airlines Group (IAG) har hovedkontor i Madrid.



Avisen siterer anonyme kilder, og verken IAG eller Norwegian bekrefter det som står i artikkelen.



Okdiaro skriver at storeier Bjørn Kise «ikke vil være i opposisjon» når IAG nok engang gir et bud på selskapet. Avisen skriver videre at IAG vil ha styrets godkjenning når budet kommer.

Tidligere interessert

Spansk-britiske IAG har nemlig tidligere kjøpt en større aksjepost i Norwegian, og ga bud på flyselskapet. Første gang var 12. april i fjor.

I januar solgte de imidlertid aksjeposten, og uttalte åpent at de ikke lenger hadde til hensikt å komme med et bud på det norske selskapet.

Norwegian-aksjen kollapset da på nyheten om at IAG hoppet av, med et fall på 22 prosent. Nå skriver altså spanske Okdiaro at interessen er vekket igjen.

Det er ikke første gang det spekuleres i et mulig oppkjøp fra nettopp IAG fra en spansk avis. Avisen Expansion meldte ifjor at IAG ville legge inn et bud på 330 kroner per aksje, noe som var vesentlig over sluttkursen på 250 kroner.