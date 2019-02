Styreleder avslører oppkjøpsdrama: Kjos og Kise sa ja til å selge Norwegian

Det røper styreleder i Norwegian, Bjørn H. Kise, i et lengre intervju med E24+.

Etter månedsvis med spekulasjoner, synsing og dommedagsprofetier fra analytikere og medier, kan toppledelsen i Norwegian endelig snakke om hva som skjedde høsten 2018. Nå forteller Kise hva de har holdt skjult.

Spekulasjonene har gått helt siden British Airways-eier IAG meldte sin interesse for Norwegian våren 2018. Bjørn Kjos har bekreftet at de var i samtaler med IAG om et salg. I tillegg har flere andre luktet på Norwegian.

– I november kom en interessent på banen med et bud. Budet var isolert sett godt nok til at vi kunne gå videre med det og styret anbefalte det, sier Bjørn Kise til E24.

Kjos og Kise som største aksjonærer støttet budet.

Kise kan ikke si hvem det var som kom med et bud på selskapet, men sier at gjennomføringen av salget måtte gjøres fort.

– Budgiveren som var inne sa at de måtte ha en bekreftende gjennomgang av selskapet. De sa at med den veksten Norwegian har, må dette være gjennomført i løpet av 2018, forteller Kise.

Kise understreker at han mener styret, siden Norwegian er et børsnotert selskap, har en forpliktelse til å håndtere bud og interesser i selskapet utelukkende med tanke på aksjonærenes interesse. Og når det kom et godt nok tilbud, var de forpliktet til å si ja.

Tøff høst

Samtidig som styret måtte håndtere friere slet Norwegian med sine egne problemer.

Selskapet hadde gjennom hele fjoråret store problemer med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene deres. Dette medførte store kostnader for selskapet, som måtte kompensere kundene for forsinkelser og kanselleringer. Samtidig hadde kursen i Bank Norwegian, som flyselskapet er største aksjonær i, falt.

De måtte enten få avklart budet eller hente inn penger for å sikre selskapet fra å bryte sine lånevilkår. Dette er også grunnen til at emisjonen, som Norwegian annonserte på tirsdag, lot vente på seg, ifølge Norwegian-toppen.

Bjørn Kjos på tirsdagens pressekonferanse da Norwegian varslet ny emisjon.

– Ved et slikt bud har du fullstendig taushetsplikt. Dersom vi sa noe som helst ville budet falle bort, sier Kise, og fortsetter:

– Dersom du henter kapital i et børsnotert selskap må all informasjon ut og alle aksjonærene skal likestilles. Dermed hadde vi håndjern på oss i flere uker. Vi kunne ikke gjennomføre en emisjon.

Budet var klart og godkjent av styret, sammen med Bjørn Kjos og Bjørn Kise.

– Både Bjørn Kjos og jeg trodde budet skulle gå gjennom.

Klokken tikket

Etter hvert dukket det opp problemer. Selskapet som ville kjøpe Norwegian utsatte datoen hvor salget skulle formaliseres.

– Interessenten utsatte og utsatte. Det var store turbulenser i markedet i desember og brexit var ikke avklart. Det skjedde mye, sier Kise.

Tiden gikk og Norwegian begynte å få dårlig tid. De trengte penger. I all hemmelighet startet de arbeidet med emisjonsplanene. I tilfelle.

– Vi måtte sørge for at vi hadde likviditet og kapital. Vi har aldri vært i brudd med kreditorgrensen og vil aldri være det heller, sier Kise.

Dersom de snakket om budet åpent ville interessenten trekke seg fra budet.

Norwegian hadde ikke tid til å vente, og måtte hente penger i markedet. Tirsdagens emisjonsvarsel har vært planlagt siden før jul.

– Når interessenten utsatte budet, og det plutselig ble skjøvet månedsvis fremover oppfattet vi at det ikke ble formalisert. Da sa vi bare: «Nå gir vi bånn gass. Standalone.»

– Dere går videre alene?

– Ja, sier Kise.

I intervjuet med E24+ forteller Bjørn Kise mer om hvorfor et Norwegian-salg, som virket så sikkert, falt igjennom. I tillegg åpner han opp om sin egen og Bjørn Kjos’ fremtid i selskapet. Les styrelederens historie om hva som skjedde da Norwegian var en hårsbredd fra å bli solgt på slutten av 2018.