- But Vy? For et fjollete navn, er SV-leder Audun Lysbakkens kommentar på Twitter, etter at NSB tirsdag skiftet navn til Vy.

Navnebyttet ble presentert under en pressekonferanse på Oslo S tirsdag morgen.

Togene i NSB og bussene i datterselskapet Nettbuss skal markedsføres under det nye, ene navnet.

– Vi har vyer og ambisjoner for fremtiden. NSB er ikke lenger et dekkende navn, sa konsernsjef Geir Isaksen under pressekonferansen.

Men på sosiale medier er det ikke alle som deler NSB-ledelsens vyer for det nye navnet.



- Regjeringens jernbanereform går fra høydepunkt til høydepunkt. Flere direktører, mer direktørlønn og navnesnobberi. Tror passasjerene heller vil ha bedre togtilbud, fortsetter Lysbakken i sin tweet.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er heller ikke videre begeistret.

- Her mangler en «H», spøker han - og tenker nok på det engelske ordet for hvorfor, why.

Akkurat den spøken med Why er det svært mange som benytter på Twitter.

Også de som skal forvalte godt norsk språk, Språkrådet - er lite begeistret.

Til VG sier Språkrådet at hadde rådet NSB til ikke å bytte navn.

– Det er slakt fra språkrådet?

– Ja. Dette er ikke et valg vi synes er noe bra, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til VG.

– Vårt primære ønske og vårt råd direkte til NSB var å beholde NSB. Det er en del av den norske kulturarven, det er et godt innarbeidet navn og kundene vet hva det står for. Det har vært vårt beste råd, sier Wetås til VG.

Heller ikke ordførerkandidat for Rødt i Stavanger, Mímir Kristjánsson virker å være begeistret for selskapets grep.

Før han følger opp med «Stakkars alle de ærlige arbeidsfolka som nå må gå på jobb og forholde seg til at et eller annet overbetalt innleid konsulentselskap har svidd av millioner på å døpe selskapet de jobber om til Vy.

Konsulentene er nok halvveis til neste «jobb» allerede...»

Det er dog ikke bare politikere som lar seg engasjere, men også NRKs Espen Aas og Fredrik Solvang.

Mens forfatter og journalist, Nils Henrik Smith, er i det lyriske hjørnet tirsdag formiddag.

Samtidig som andre legger skylden for valg av logo, på hoppkonkurransen Raw Air, som for tiden finner sted i ulike bakker i Norge.