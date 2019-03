Hemsedal-prosjekt ga fra seg Vy-navnet til NSB

– Vi lanserte prosjektet for et års tid siden med et navn vi syntes var flott og passet veldig godt, så vi har hatt stor forståelse for at NSB ønsket å bruke det, sier Anders Buchardt til E24.

Sønnen til hotellkonge Arthur Buchardt bekrefter til E24 at de ga fra seg navnet til NSB etter forhandlinger.

Tirsdag morgen avholdt NSB en pressekonferanse på Oslo S, hvor de avslørte at selskapet og datterselskapet Nettbuss nå skal profileres under ett navn, det nye navnet Vy.

Omprofileringen koster vel 280 millioner kroner over tre-fire år.

Men Vy-navnet var altså tatt, av et leilighets- og hotellprosjekt i Hemsedal.

Anders Buchardt sier at de valgte å gi slipp på navnet, men vil ikke ut med hva hva avtalen har bestått i, eller når de fikk vite om NSBs intensjoner om navnebytte.

– Vi ønsket å bidra til at de kunne få gjennomført det navnebyttet og har funnet en løsning på situasjonen, sier han til E24



Buchardt-familiens eiendomsprosjekt på Hemsedal byttet tidligere i år navn fra Vy til Fyri.

De satser stort i Hemsedal i et prosjekt som vil medføre 150 nye leiligheter og et 144-roms hotell. Den samlede prisen på utbyggingen kommer på godt over milliarden.

– Hovedpoenget er at de har funnet et flott navn. Vi har hatt en god dialog med NSB og har forsøkt å være positive og løsningsorientert. Vi er ikke typene som ser vårt snitt til å utnytte en slik situasjon.

– Hva fikk dere i retur?

HOTELLKONGE: Arthur Buchardt

– De bidro til at vi kunne jobbe frem et nytt navn, Fyri, på det prosjektet. Det er vi godt fornøyd med.

– NSB har betalt for utviklingen av navnet?

– Jeg viser til mitt forrige svar.

NSBs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Elin Myrmel-Johansen bekrefter avtalen, men har ingen øvrige kommentarer utover å fremheve at NSB har hatt en «veldig god dialog» med Fyri Hemsedal-eierne.

– Dette er en avtale der vi vil forsterke hverandre, sier hun.

Ifølge Brønnøysund-registeret er det flere bedrifter i Norge som bærer navnet Vy i ulik form, deriblant reklamebyrået Vy Communications. Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med selskapets daglige leder.

Myrmel-Johansen forteller at NSB har vært i dialog med alle som har merkevareregistrert selskapet med navnet Vy, og har ingen konflikter å rapportere om.

Blant annet finnes Vy systuer i Bergen, drevet av vietnamesiske Nguyen Van Qui. Da han startet opp for 19 år siden kalte bedriften opp etter sin datter.

– Du skal ikke skifte navn?

– Nei, svarer butikkeieren kontant til VG.

OMPROFILERING: NSBs styreleder Dag Mejdell og konsernsjef Geir Isaksen foran et tog lakkert i de nye fargene og med logoen til «nye NSB», Vy.

Selv om NSB-ledelsen og Buchardt-familien synes Vy er et godt navn, har togselskapets navnebytte blitt møtt med hån og latter.



Språkrådet sier til VG at de aktivt rådet NSB til ikke å bytte navn, og at valget de til slutt landet på er dårlig.

Det nye navnet NSB-konsernet presenterte skal gjelde selskapets tog- og bussdrift i både Norge og Sverige.