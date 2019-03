I etterkant av at NSB og Nettbuss presenterte sitt nye navn, Vy, kom det frem at eiendomsinvestor Anders Buchardt hadde rett på navnet, og hadde gitt fra seg rettighetene til NSB etter forhandlinger.

Nå sier hyttebyggeren Leve Hytter fra Gudbrandsdalen at Vy var deres merkevare først, og viser til patentdokumenter datert til 2017.

Også hytteutbyggeren har forhandlet med NSB, men i motsetning til Buchardt var de fremdeles i forhandlinger da NSB bestemte seg for å gå ut med navnet tirsdag.

– NSB ringte meg i dag morges og sa at de måtte gå ut med navnet i dag. Vi hadde ikke blitt ferdige med forhandlingene, men vi ble enige om at vi blir enige, sier Noreng som forsikrer om at de vil komme frem til en god avtale.

– Det kommer til å gå i boks, men jeg kan ikke si noe om detaljene i avtalen utenom at det blir et vinn-vinn samarbeid.

NSB: Ikke nødvendig med Leve Hytters merkevare

NSB sier at årsaken til at de ikke gjorde noen avtale med Leve Hytter på forhånd av offentliggjøringen tirsdag, var at hytteselskapet har registrert navnet innen kategorien «arkitektur».

– Buchardt eide kategorien reiseliv, derfor var det viktig for oss å få til et godt samarbeid og avklare dette på forhånd. Vi ønsker å fortsette samtalene med Leve Hytter, men de har registrert merkenavnet innenfor en kategori som vi egentlig ikke trenger, sier NSBs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Elin Myrmel-Johansen.

Hun sier det betyr at man i ytterste konsekvens kunne gått videre med navnebyttet uten å snakke med Leve Hytter, men understreker at de ønsker en avtale alle er fornøyde med.

Til tross for at NSB nå skal bruke opp til 280 millioner kroner på å omprofilere selskapet, kommer ikke Leve Hytter til å bytte navn på sine hytter.

– Vi vil beholde Vy-navnet på hyttene våre også i fremtiden, sier daglig leder Noreng og fortsetter:

– Jeg synes det er veldig fint at NSB har valgt et så bra navn. Det hadde jo vært greit om vi kunne hatt navnet vårt i fred, men når først noen skal bruke det så er ikke NSB den verste.

Denne hytten har i likhet med NSBs tog navnet Vy.

Kompis-stikk til Buchardt

Daglig leder Noreng reagerte da han så saken i E24 om at Buchardt hadde gitt navnet til NSB.

– Det var ikke Buchardt som hadde registrert ordmerket «Vy» først, det var vi. Det registrerte vi i mai 2017. Da jeg så saken om at de skal ha gitt navnet til NSB så måtte jeg glise for meg selv og tenkte at «den der er for drøy Anders», sier han og sier at de opprinnelig hadde en avtale om at utbyggeren skulle få bruke navnet på hotellet.

Buchardt sier i en uttalelse til E24 at de har hatt et godt samarbeid om merkenavnet:

«Leve Hytter og vi har hatt et godt samarbeid i mange år knyttet til hyttebygging. Vi har hatt full overensstemmelse om at Leve Hytters hyttemodell, som de kaller VY, og vårt hotellprosjekt, som het VY Hemsedal, har levd godt side om side.»



Det finnes også andre som bruker Vy-navnet i dag, blant annet finnes Vy systuer i Bergen, drevet av vietnamesiske Nguyen Van Qui. Da han startet opp for 19 år siden kalte bedriften opp etter sin datter.

Han har heller ikke tenkt å bytte navn, sier eieren til VG.